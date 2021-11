Puig valora exigir el passaport Covid i l'hostaleria demana que s'implante en tots els interiors

La Comunitat Valenciana té el propòsit d'implantar l'obligatorietat del denominat passaport Covid en tots aquells llocs «on siga raonable» i sempre tractant de «fugir de restriccions innecessàries». Així ho va assegurar ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de presentar a Alacant la fundació que gestionarà el Centre Internacional d'Investigació en Envelliment.

Puig va explicar que l'Advocacia de la Generalitat estudia la cobertura legal per a accelerar la implantació de l'obligació de presentar el certificat de vacunació en determinats espais i va dir que quan hi haja un informe definitiu es farà públic i es comunicarà als sectors afectats.

El cap del Consell també va comentar que l'Advocacia estudia si la Generalitat pot executar directament eixa normativa del passaport Covid sense el paraigua legal del Govern central. En tot cas, hi haja o no cobertura general de l'Administració de l'Estat, Puig va manifestar que la presa de decisions final «serà de la Generalitat». El cap del Consell va posar l'accent que aquesta mesura respon a l'objectiu de «fer tot el que estiga a l'abast de la mà per a parar la propagació del virus» i aconseguir que es vacune el 10% de la població que encara no ho ha fet.

En aquesta línia, va recordar que el virus «continua estant present» i que hi ha uns 500.000 valencians que no s'han vacunat. Preguntat sobre la petició perquè s'implante en els centres comercials, Puig va evitar pronunciar-se i va insistir que seran els serveis jurídics del Consell els que determinen en quins espais serà obligatori portar el passaport Covid.

No obstant això, va afirmar que se sap que els llocs on hi ha més capacitat de contagi són els tancats i en els moments on és difícil mantindre tant la distància, però va afegir que cal estudiar on s'implantarà la mesura també en funció del que aconsellen les autoritats científiques i sempre amb la finalitat de «donar la màxima seguretat a les persones».

Puig va assenyalar que una possibilitat és buscar el paraigua general del Govern central, però també estan estudiant fer-ho «directament», «i eixe és l'informe definitiu» que necessiten «de l'Advocacia de la Generalitat». «La presa de decisions final serà de la Generalitat. Si no hi ha paraigua general, ho farem des de l'àmbit de la comunitat autònoma si tenim la referència jurídica corresponent», va incidir.

La valenciana no és l'única comunitat autònoma que ha proposat aquesta mesura. Algunes com el País Basc, Catalunya i Navarra, entre altres, han plantejat al llarg d'aquests dies la possibilitat d'implantar el certificat Covid per a poder accedir a determinats espais davant l'increment de la incidència acumulada a Espanya, que ahir es va situar en 88,65 punts. Des del sector de l'oci i l'hostaleria van replicar que, en cas de posar-se en marxa, aquesta mesura hauria d'afectar a tots els espais interiors.

CEOH CV demana que s'aplique «per igual» en tots els espais tancats

En aquesta línia, el portaveu de la Coordinadora Empresarial d'Oci i Hostaleria de la Comunitat Valenciana (CEOH CV), Vicente Pizcueta, va advocar ahir perquè el certificat Covid s'implante «en igualtat de condicions en tots els espais tancats», no sols en aquest sector, com a «eina per a impulsar la vacunació». Pizcueta considera que el certificat hauria d'aplicar-se «dins d'una estratègia en tota Espanya, amb la mateixa seguretat jurídica i la mateixa aplicació informàtica», i que ha d'exigir-se «per igual» en tots els espais tancats, ja siguen centres comercials, cinemes o pavellons, va exemplificar.

El certificat «no pot servir per a estigmatitzar, una vegada més», a l'oci i l'hostaleria, va advertir després que el president, Ximo Puig, anunciara que aquesta setmana «s'accelerarà el procés legal» per a implantar el certificat Covid en uns certs espais i així «animar a la vacunació i, sobretot, per a protegir la població que ha complit».

Per a la CEOH CV, aquest certificat «ha de servir per a resoldre definitivament aquesta crisi prenent mesures contundents» i, si és necessari, «prendre mesures més dràstiques», com Àustria, on «els que no estiguen vacunats estaran confinats a la seua casa el temps que es considere necessari».

Segons va manifestar Pizcueta, «ha arribat el moment d'acabar amb la Covid amb mesures contundents». El portaveu confia que l'exigència del certificat puga «motivar a la població» a immunitzar-se. «No estem per a continuar prolongant una crisi sabent que hi ha una solució» perquè el que «no cap aplicar noves restriccions que vulguen llevar-nos mobilitat o que perjudiquen l'economia, sabent que la vacunació resol el 95% de casos», va valorar Pizcueta.

Sense actualització de dades per una fallada informàtica

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va informar ahir que, per una fallada informàtica del Ministeri de Sanitat, no va poder oferir l'actualització de les dades de coronavirus corresponents a la jornada d'ahir de la Comunitat ni de Navarra. D'aquesta manera, la pròxima actualització serà la de hui dimecres, van apuntar des del departament que dirigeix Ana Barceló.