La falta de personal per a les revisions de trens minva el servei de les línies 2 i 5 de Metrovalencia

Els milers d'usuaris de les línies 2 i 5 del metro de València porten un mes i mig patint especialment la supressió de trens en circulació, sobretot en dos dels seus trams, la qual cosa està provocant més esperes en les andanes i transbords amb altres línies per a realitzar el mateix recorregut. El problema, el factor principal del qual està en la falta de personal en els tallers per a escometre les revisions periòdiques que fixa la normativa en depassar els 750.000 quilòmetres, se centra en els trajectes de la L2 entre València Sud i Torrent Avinguda i en el de la L5 entre Colón i Aeroport.

Una simple comparativa dels horaris exposats en la pàgina web de Metrovalencia d'aquests dies amb els fa un any dóna bona mostra de la problemàtica. Per a aquest dimarts 16 de novembre estaven programats 115 combois entre València Sud i Torrent Avinguda, mentre que el mateix dia de 2020 eren 136, és a dir, 21 trens menys. Si es tenen en compte els dos sentits, la retallada ascendeix a 42 circulacions. Entre Colón i Aeroport, la comparativa és de 102 combois enguany pels 135 de l'any passat (33 trens menys per sentit o 66 circulacions comptant tots dos).

La comunicació de les incidències per part de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana se sol produir a primera hora del matí i, a vegades, se soluciona al llarg del dia, però causa incertesa en els viatgers, que no saben amb seguretat si l'endemà podran pujar-se al comboi que utilitzen diàriament per a arribar als seus llocs de treball, universitats o altres destins.

La setmana passada, Ferrocarrils va denunciar l'apedregada de dues unitats, un fet que va obligar a reorganitzar el servei. Aquests combois, indiquen fonts d'FGV, ja estan reparats. No obstant això, el problema persisteix, com ha succeït aquest dilluns i dimarts, la qual cosa apunta a un problema menys conjuntural. I aquest problema, tal com reconeixen des de l'empresa pública autonòmica, es troba en els tallers, on la falta de personal està impedint escometre les revisions i reparacions de les unitats de metro amb la diligència necessària per a no comprometre el servei. De fet, expliquen que només hi ha alteracions quan una unitat s'avaria, és a dir, quan hi ha un imprevist que no dóna temps a reparar abans que comence el servei.

Segons la versió de l'empresa, l'origen d'aquesta problemàtica es remunta als primers mesos de la Covid-19, quan va centrar tots els esforços "a garantir la qualitat del servei, arribant al límit de les capacitats de personal i material, utilitzant fins i tot unitats de reserva". Després d'aquests mesos, aquestes mateixes fonts asseguren que està sent "imprescindible" fer tasques de manteniment en algunes unitats per a garantir la qualitat i la seguretat del servei i passar les corresponents revisions periòdiques que dicta la normativa ferroviària.

En aquest sentit, apunten que per a fer-ho "de la forma més ràpida" possible s'ha reforçat el personal de tallers mitjançant tres instruments: incorporant 10 nous treballadors provinents de la borsa de treball de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2020, sumant 30 nous empleats en els tallers de Metrovalencia i el Tram d'Alacant per mitjà de Labora (el Servei Valencià d'Ocupació i Formació) i, finalment, mitjançant contractes d'emergència a la companyia Stadler per a escometre labors de manteniment nocturnes.

ERO, taxa de reposició i externalitzacions

Des del comité d'empresa, el seu president, Miguel Torres, apunta a la "falta de personal i de previsió" com a detonant d'aquesta situació. Segons explica, cada dia, de mitjana, hi ha entre quatre i cinc unitats que no poden circular en totes les línies, encara que la retallada se sol notar més en els esmentats trams de les línies 2 i 5. "En lloc de suprimir trens complets en tot el seu recorregut, han optat per fer-ho especialment en trams més curts en els quals es poden substituir amb altres línies perquè són trams comuns". Això sí, augmenten les esperes en les andanes.

Segons Torres, del sindicat SIF, la problemàtica, de la qual venien avisant els representants sindicals, "ve de molts anys, però ara ha explotat" i té el seu origen en l’ERO que en 2012 "va acomiadar a personal necessari", a la taxa de reposició que va impedir les contractacions mentre altres professionals es jubilaven i a les externalitzacions en tallers.

Tal com indica, una revisió completa d'una unitat dura uns dos mesos, per la qual cosa s'haurien d'haver programat per a fer-se de manera escalonada, perquè es van comprar quasi totes al mateix temps, després del tràgic accident de 2006, i no ara al mateix temps.

En la seua opinió, s'ha de reconéixer que en l'últim any hi ha hagut "un esforç" de contractació en els tallers, "però això no dóna per a desfer el problema a curt termini". De fet, no preveu que el problema es puga resoldre al 80% o al 90% fins a l'estiu de 2022. "A curt termini és un problema greu, i a més ve una línia nova [en referència a la L10] que no sabem com estarà dotada quant a personal", afig.

Comboi del metro de València amb destinació Aeroport detingut en una estació. FGV

"La L1 rebentarà en hora punta, com si tots els dies foren Falles"

El president de la Associació Valenciana pel Transport Públic (AVPTP), Jaime Paricio, corrobora els problemes de personal d'FGV en tallers com la causa principal de les supressions de trens. En la seua opinió, "és inevitable i comprensible" que hi haguera reajustaments interns de personal durant la Covid, "però es podrien haver previst abans" les mesures per a compensar el dèficit de treballadors de manteniment i, "potser no s'hauria arribat a la situació de començar a cancel·lar trens".

Quant a les afeccions a les circulacions, destaca el cas de la L2 com el més cridaner, ja que afecta els usuaris de Torrent Avinguda i els obliga a transbordar per a continuar amb el trajecte. No obstant això, també al·ludeix a les retallades en el tram fins a Aeroport de la L5, on la meitat dels trajectes es queden en Avinguda del Cid, així com alguns reforços en hores punta (a primera hora i al migdia). "També cal tindre en compte que tampoc s'ha recuperat el servei nocturn, ja que les revisions de l'empresa externa contractada es fan de nit. Els locals d'oci ja han tornat a la normalitat, però Metrovalencia no està recuperant aquest servei important al qual es va donar molt de bombo fa temps", afig.

A més, Paricio apunta a les aglomeracions que es produeixen en la L1 amb motiu de les retallades en la L2. "Es nota moltíssim la diferència entre la quantitat de gent que va en la línia 1 respecte a les unitats de la línia 2, que van pràcticament a la meitat", explica. Els trens de la L1 rebentaran ", vas com a sardines en llanda pràcticament tots els dies, és com si anares en Falles", mentre que els combois de la L2, com parteixen de la L2 i no recullen usuaris dels pobles, tenen menys usuaris. "Analitzant respecte a la situació anterior a la pandèmia, ara mateix hi ha moltíssimes més aglomeracions en hores punta en tots els trajectes, sobretot en la L1", explica el president de la AVPTP.

Paricio tampoc és optimista respecte a la tornada a la normalitat. "El més dramàtic és que, per les previsions que sabem que té FGV, això s'allargarà fins a finals de 2022", afirma, per la qual cosa demana que hi haja unitats de reserva disponibles per a no haver de suprimir servei.