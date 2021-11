Carolina Sobe se emociona al mandarle ánimos a Isabel Torres ('Veneno') desde 'Secret Story': "Te queremos"

Carolina Sobe es una de las comentaristas de realities más recurrentes de Mediaset. Y si se caracteriza por algo, es por su sentido del humor, su energía positiva y su ironía perennes. Sin embargo, este martes se rompió en la gala de Secret Story presentada por Carlos Sobera.

Ocurrió después de que en el formato se hablara sobre los apoyos a los concursantes. Esta semana, los tres nominados, Luca Onestini, Cristina Porta e Isabel Rábago hablaron con sus familiares, que fueron los encargados de hacer los alegatos para que se quedaran sus defendidos una semana más.

Al regresar a la conexión en plató, Carlos Sobera hizo un alegato por el programa, asegurando que la organización luchaba siempre porque todos los concursantes se sintieran apoyados y motivados por igual, una manera de defenderse frente a los continuos comentarios que acusan al formato de favorecer a Adara Molinero o Cristina Porta.

Fue entonces cuando intervino Sobe, con la voz entrecortada. "Ahora que hablas del apoyo que se puede transmitir desde la televisión quiero aprovechar para mandarle un beso a mi amiga Isabel Torres, de la serie sobre la Veneno. Hace unos días salió en sus redes anunciando que le quedaban dos meses de vida y nada, que te queremos".

La actriz, tal y como contó Sobe, dejó hace unos días un vídeo en su cuenta de Instagram en el que anunció que le habían estimado unos dos meses de vida y agradecía el apoyo de cara a que ese podría ser su último mensaje para sus seguidores.

Mucho apoyo y fuerza para Isabel Torres en estos duros momentos. ¡Estamos contigo! ❤️ #SecretCuentaAtrás10 pic.twitter.com/YL1FPe2vwa — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 17, 2021

Torres compartió, tras un tiempo ausente en sus redes, que tenía metástasis en los huesos. "Es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores, para todos mis fans. Y lo voy a dejar colgado en la red porque he estado muy malita y quería deciros cómo estoy", declaró.

El propio Carlos Sobera se unió al mensaje de Sobe y añadió que el de su amiga era todo un ejemplo de fortaleza y entereza. La artista, en el mismo vídeo, animó a todos los que lo vieran a vivir la vida, a la que llamó "bonita":

"Si salgo de esta, me volveré a conectar, y si no salgo, ha sido un placer conocerles y estar con ustedes y vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Les doy un beso enorme, cuídense muchísimo y nos vemos pronto si Dios quiere. Y si no, nos vemos en el cielo".

Así, Sobe se suma desde el reality a los múltiples mensajes de ánimo y amor que ha recibido la actriz por parte parte de todo el elenco de Veneno, la serie sobre Cristina Ortiz, a la que Torres daba vida en la última etapa de su vida, tomando el testigo de Jedet y Daniela Santiago.