Agustín, en 'First dates': "Soy muy activo sexualmente, sin pastillita ni nada"

First dates celebró este martes un programa especial de segundas oportunidades donde, comensales que habían ido a buscar el amor al restaurante de Cuatro en otras ocasiones, no lo habían encontrado, y retornaron para volver a probar suerte.

Ese fue el caso de Agustín, que le contó a Carlos Sobera que "la otra cita no continuó porque fue justo antes de la pandemia y ya no dejaban viajar ni nada", recordó el carnicero.

Agustín y Carlos Sobera, en ‘First dates’. MEDIASET

Pese a sus 69 años de edad, reconoció que "soy muy activo sexualmente, sin pastillita ni nada, sigo muy fuerte. Lo que me gusta del sexo es disfrutarlo, que no sea rápido".

Su cita fue Conchi, a la que encantó que su cita le hubiera llevado flores: "Con eso me ha conquistado. Me ha emocionado porque nadie me lo había hecho", reconoció la sevillana.

"En el amor soy muy ardiente pese a la edad que tengo -66-, pero tiene que ser con una persona que me guste y me llene, no soy de las personas de 'aquí te pillo, aquí te mato'", señaló la limpiadora.

En la cena, ambos coincidieron en sus gustos y aficiones, pero también tuvieron tiempo de bailar durante la velada, tan pegados que Conchi exclamó entre risas: "Me he quedado embarazada".

El reggaetón es lo que tiene... ¡que embaraza a la primera! 😂 #FirstDates16N @firstdates_tv pic.twitter.com/A5Xp1lCCyh — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) November 16, 2021

Ambos pasaron al fotomatón para inmortalizar su paso por el programa con unas fotos, pero la cámara fue testigo de unos cuantos besos entre los dos: "Hace mucho tiempo que no estoy con un hombre, no es broma", admitió la sevillana.

Agustín y Conchi, en ‘First dates’. MEDIASET

Al final, Agustín sí que quiso tener una segunda cita con Conchi porque "me ha agradado su forma de ser, su simpatía y su sinceridad, que es lo que más vale". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar: "Con él me río y eso es muy importante para mí".