Broncano, otra vez multado por la policía: "Han sido amables, me han dicho que no pueden pararme todos los días"

No hay dos sin tres, o eso es lo que debió pensar David Broncano cuando volvió a ser multado por la policía este martes -ya le amonestaron por cuatro infracciones de tráfico en BiciMad y por no llevar la ITV pasada de su coche-, según anunció la cuenta de twitter de La Resistencia y confirmó el presentador en el programa.

Otra vez 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/HeTPPyMVY2 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 16, 2021

"Pagaré la multa, pero de verdad que no hago nada más que caballitos con el patinete. Ahora dicen que no se puede hacer, pero es que está guapísimo", afirmó cuando una persona del público mostró una foto del conductor del programa con la policía.

Y añadió que "diciendo esto lo van a hacer más, pero es que me han parado 40 segundos a las 9:30 horas de la mañana. Ha sido en la Cuesta de San Vicente, ni un alma. Pensaba que nadie se había enterado".

"A los cinco minutos veo en mi propio programa un tuit: 'Otra vez poniéndole multas'. Dios mío...", afirmó Broncano. Ricardo Castella intervino para comentar que "se nota que el policía está diciendo: ¿Aceleras y tiras para atrás?".

El presentador admitió entre risas que "han sido muy amables y me han dicho que no me pueden estar parando todos los días, por favor, que parara con el patinete ya. Pero de verdad que he ido con mucho cuidado, no había nadie, yo qué sé...".

Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Al ver la foto que había llevado el espectador, comentó mientras la colocaba en su mesa: "Vaya trolls, de verdad... odio y os quiero a la vez. Resulta que han impreso la foto y me han insultado llamándome 'abombao'".

Antes de dar comienzo al programa del día y recibir al invitado del martes, el músico Toteking, que presentó su nuevo disco, The kingtape, Broncano afirmó que "ya hablaré con el Ayuntamiento, pagaré lo que tenga que pagar y aquí no ha pasado nada".