Movilización en Málaga por ERE en Unicaja Banco

En concreto, la concentración ha tenido lugar en la sede central de la entidad, en la avenida de Andalucía de la capital malagueña y han participado, entre otros, la Central Sindical Independiente (CSIF) junto a CIC (SUMA + T/STC/SIBANK) y UGT "para defender el empleo en Unicaja Banco y contra los despidos masivos en la entidad"; asimismo, ha participado CCOO.

Según CSIF, alrededor de 2.000 personas han participado en esta primera concentración dentro del calendario de movilizaciones fijado por la representación sindical de Unicaja Banco "contra el ajuste que afectará a un total de 1.513 trabajadores en el conjunto del país".

Han recordado que el calendario de protestas se inicia "después de que la empresa no haya mostrado ninguna voluntad negociadora", según ha explicado la responsable del Área de Empresa Privada de CSIF Andalucía, María del Mar Gómez de Mercado.

Asimismo, la central sindical "rechaza medidas traumáticas" y considera un "despropósito" el planteamiento de la empresa, "máxime cuando hemos conocido que tras la fusión con Liberbank, Unicaja Banco ha obtenido un beneficio neto de 1.395 millones de euros hasta el pasado septiembre, 12 veces más que en el mismo periodo de 2020".

CSIF exige que "todo el proceso sea voluntario" y lamenta que, "hasta el momento, la dirección de la entidad no haya afrontado las negociaciones con respeto y responsabilidad hacia una plantilla profesional que lleva años trabajando y sacrificándose, incluso en épocas de crisis económica y pandemia", ha subrayado la responsable sindical.

De igual modo, han incidido en que para CSIF, "los cierres de oficinas no están justificados y crean problemas a la población sobre todo a las personas de mayor edad". En este sentido, la central sindical exige a la empresa que "calcule el impacto social de la medida y valore la fidelidad de sus clientes, sobre todo en el ámbito rural".

Para CSIF "constituyen líneas rojas infranqueables la voluntariedad en las salidas, así como el rechazo absoluto a medidas impuestas de forma unilateral por la empresa". Igualmente, expresa su "repulsa ante cualquier discriminación por edad y territorio a la hora de poder acogerse a extinciones de contratos y aboga por la implantación de condiciones dignas ante casos de movilidad geográfica o bajas en la empresa".

Por su parte, desde CCOO han incidido en que "más de 2.500 personas estamos concentradas para decirle a Unicaja Banco que así no", rechazando despidos. "Hoy es la primera de las concentraciones", han dicho, recordando que ha tenido lugar la tercera reunión de la mesa laboral y "en ella la empresa ha avanzado mínimamente en sus propuestas", pero advirtiendo de que "siguen rechazándolas".

También ha asistido a la concentración la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, junto con una representación de la formación naranja y ha afirmado que "es una pena lo que está pasando con Unicaja en Málaga y, en general en Andalucía; al final de un proyecto de fusión parece que Unicaja está saliendo más debilitado que el banco que, a priori, era el más débil".

"No sabemos los malagueños y, en general, los andaluces lo que supone tener la sede social de un banco en Andalucía. Me temo que se empiezan a externalizar servicios, que Málaga cada vez pierde más peso, Unicaja pierde más peso... me parece un drama y una muy mala noticia lo que está sucediendo", ha dicho, incidiendo en que "nos preocupa la deslocalización; nos preocupan cientos de empleos; y nos preocupa que la fusión no responda a la fuerza previa de cada entidad". "Unicaja es Málaga y por eso aquí estamos", ha defendido.

También han asistido el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo; las vicesecretarias generales del partido, Fuensanta Lima y Antonia García; y el secretario de Vivienda y Ordenación del territorio del PSOE malagueño, Rafael Granados.

Este martes Unicaja Banco ha mejorado su oferta de condiciones para los empleados que abandonen la entidad en el marco del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que negocia la entidad con los sindicatos, aunque mantiene el número de afectados en 1.513 trabajadores. No obstante, la representación sindical considera que esta mejora de condiciones ofrecida por el banco no es suficiente, por lo que han llevado a cabo la concentración.