El brutal cambio físico de Shaila Dúrcal tras perder 20 kilos: "No parece ella"

Hace un tiempo, Shaila Dúrcal se propuso bajar de peso y, con esfuerzo y perseverancia, lo consiguió. La cantante lo contó recientemente en Sábado Deluxe, explicando que sus episodios de ansiedad le habían influido en sus problemas de sobrepeso. Ahora luce un aspecto radicalmente distinto.

Después de perder 20 kilos, el aspecto físico de la cantante, de 42 años, sigue dando que hablar entre su público, y una muestra de ello son los comentarios que los usuarios le han dejado en su última publicación de Instagram, donde aseguran que está irreconocible.

La hija de Rocío Dúrcal ha publicado el cartel de la charla que ofrecerá este miércoles junto con Mar Saura. En la imagen ambas aparecen posando en un primer plano, sin embargo, decenas de personas creen que, al contrario que ocurre con Saura, la artista no parece ella.

"¿Eres tú? ¿Qué te ha pasado en la cara?", "no parece ella", "Chica, ¿por qué pones esa imagen tuya que no es a la que corresponde al momento de ahora? Por cierto, estas más bonita ahora. No sé entiende", "Menos mal que has puesto 'Shaila'. No pareces ni tú. No es real" son algunos de los mensajes que se leen en el post.

Hay quienes opinan que la fotografía está demasiado retocada, motivo por el que muchos piensan que no corresponde con el aspecto real de la intérprete.

Así lo ha expreasdo un internauta en una respuesta: "Me sorprende tanto que las fotos que te ponen en los anuncios casi nunca son tal cual eres tú... Siempre están extremadamente retocadas. Es una pena porque ya eres preciosa tal cual".