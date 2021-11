Detingut per tres agressions un dels joves que va pegar a un altre amb la dessuadora de 'Working Class'

Segons ha informat la Prefectura Superior en un comunicat, la investigació es va iniciar en tindre coneixement els policies dels fets ocorreguts el dia 7 de novembre de vesprada, en els voltants de la plaça Xúquer de València on un jove "va ser agredit per un grup d'unes deu persones, pel que sembla per portar una dessuadora amb una inscripció que els presumptes autors van identificar com a pertanyent al col·lectiu d'ideologia antagonista".

La víctima, de 22 anys, va denunciar els fets en xarxes socials i va detallar que un grup de deu persones amb estètica nazi li havia agredit després d'increpar-li pel lema de la seua dessuadora, en la qual figurava l'eslògan 'Working class'. Fiscalia Provincial de València va obrir diligències d'investigació per un possible delicte d'odi després de rebre la denúncia.

Ara, els policies han aconseguit identificar i arrestar a un dels presumptes autors de l'agressió, un grup de deu persones que "prèviament hauria estat en els voltants de l'estadi de Mestalla, on es va celebrar el partit de futbol entre el València C.F. i l'Atlètic de Madrid", segons el comunicat de la Prefectura.

A més, l'ara detingut també seria el presumpte autor de dos agressions comeses aquest diumenge, en dos hores diferents, en les proximitats de l'hospital Arnau de Vilanova de València. Allí, una persona va resultar amb ferides greus de diversa consideració i va haver d'ingressar en un centre hospitalari.

Els agents de la Policia Nacional continuen les investigacions per al total esclariment dels fets. El detingut ha passat en el matí de hui a disposició judicial.