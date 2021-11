Maite Galdeano anuncia que ha roto con su novio Remi y que le está 'hackeando' su perfil en una 'app' para ligar

Hace poco se mostraban muy acaramelados por las redes sociales y, de hecho, ella se lanzó al mundo de la interpretación con un corto en el que aparece junto a él. Pero ahora, el amor se acabó y Maite Galdeano y Remi han roto.

Así lo ha contado este lunes en Instagram la madre de Sofía Suescun, y lo ha hecho para pedir ayuda, ya que asegura que está siendo hackeada en los perfiles que se ha creado en apps para ligar.

La pamplonesa está abierta al amor, motivo por el que se ha creado una cuenta en Meetic para encontrar un nuevo interés sentimental. Sin embargo, parece que sus perfiles están siendo bloqueados, y ella cree que es por culpa de Remi.

"No tengo otro remedio que pedir ayuda por Instagram por el problema que me ha surgido. Ya no estoy con la persona con la que estaba y pienso que ha sido él mismo quien me ha bloqueado la cuenta de ligar", explicó a través de sus stories. "La reabrí y tuve que pagar, así que no hay problemas de pago. Pero cada vez que quiero hacer uso de ella resulta que está bloqueadísima".

"He intentado cambiar el número de teléfono, hay dos, pero pone que están apagados y no funcionan", denunció en Instagram. "Quiero que me lo solucionéis ya, porque no hay derecho a que una persona tan celosa como este pueda quitarme la cuenta y la pueda bloquear. Quiero mi cuenta y quiero una solución".