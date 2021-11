El valencià Francesc Vicent Nogales, millor docent de Primària d'Espanya 

El valencià Francesc Vicent Nogales, que ha sigut reconegut com a millor docent de Primària de tota Espanya en els premis Educa Abanca, aposta per tres receptes per a millorar el sistema educatiu del país: que els polítics "escolten la veu dels mestres", que s'impartisca a aquests professionals formació, sobretot en noves tecnologies, i que s'aplique una baixada de ràtios.

Així ho ha manifestat aquest mestre del Col·legi San Enrique de Quart de Poblet (València), en declaracions a Europa Press després de conéixer-se el resultat definitiu dels guardons. Nogales ha aconseguit la major puntuació en la categoria de Primària en l'edició de 2021 després d'haver sigut finalista en convocatòries anteriors.

"Si jo haguera de donar tres varetes màgiques per a millorar el sistema educatiu espanyol -assenyala- la primera i més important i seria que els polítics i responsables de l'educació escolten la veu dels mestres. Que ens escolten i després que prenguen les decisions".

En segon lloc, comenta que els docents necessiten formació en àrees com les noves tecnologies i la digitalització. "És una llàstima que hi haja escoles públiques que no compten amb mitjans tecnològics quan els alumnes tenen fora tota eixa tecnologia a un colp de dit".

Finalment, ha advocat per una baixada de ràtios, ja que és "molt difícil atendre a tots els alumnes amb només un docent en la classe". En aquest sentit, ha animat a les administracions a prendre mesures: "La solució la tenen ells, l'han d'adoptar ells per a permetre que puguem treballar millor", assevera.

Sobre el premi, ha manifestat que el rep "amb moltíssima il·lusió", encara que creu que "li ve gran" el 'títol'. "Jo no em considere el millor professor d'Espanya en absolut, hi ha docents meravellosos en moltíssims col·legis i persones que són professionals increïbles. Em considere un més i el millor reconeixement és la confiança que les famílies depositen en nosaltres".

En la seua opinió, innovar en l'ensenyament és "necessari, però no cal deixar de treballar certs continguts que es venen desenvolupant des de la metodologia que diem clàssica".

Nogales parla també dels moments durs viscuts en els centres educatius durant la fase més dura de la pandèmia. Afirma, des de la seua "perspectiva personal", que "s'ha valorat positivament la tasca docent i moltes famílies s'han adonat de l'important que és la tasca dels professors, igual que els professors s'han adonat de l'important que és el contacte humà".

Camí "proper a la normalitat" després de la Covid

Preguntat pels efectes de la crisi en els menors, el mestre ha comentat que "hi ha hagut un xicotet clot, sobretot en alumnat dels primers cursos de Primària que comencen la lectura i que els ha portat més temps". "Però els xiquets són grans esponges i, si s'han gestionat bé aspectes fonamentals a nivell emocional i educatiu, el camí en el qual ara estem es troba molt proper a la normalitat", ha postil·lat.

Nogales ha lloat la conducta dels xiquets i xiquetes durant el confinament del què, fins i tot, han sabut extraure experiències positives, com els seus propis alumnes de 3r de Primària, que han participat en el llibre de relats 'Diario de un confinamiento en familia'. Per això, el mestre ha mostrat el seu suport a la campanya que està defenent Francisco Cid perquè es concedisca el Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia als xiquets i xiquetes pel seu comportament durant la pandèmia.

Altres finalistes

A més de Francesc Vicent Nogales, altres docents de la Comunitat Valenciana han sigut destacats entre els finalistes. Entre ells figuren Vicente Monleón Oliva, del Col·legi San José i San Andrés de Massanassa, i María Dolores Legidos Torregrosa, del Col·legi Fomento Aitana Torrellano, en la secció d'Educació d'Infantil.

En Educació Primària, amb Vicent Nogales han resultat finalistes Irene Alegria Mercé del CEIP Les Arts; Bernardo Jareño Manclús del CEIP Alberto Sols de Sax; i Joaquín Marzá Mercé CP Hurchillo "Manuel Riquelme", d'Hurchillo, a Oriola.

En Secundària i Batxillerat apareixen Asunción Cornelles Company, del CE Marni de València, Zaida López Alberola, del IES Doctor Peset Aleixandre de Paterna i Rosa María Yagüe Mayans, del Col·legi Las Colinas Real de Gandia, mentre que en FP destaquen Consuelo Maciá Castillo del IES 8 de Març d'Alacant i Alfredo Pachés García, del CIPFP Misericòrdia de València.

Finalment, en Educació No Formal, els triats són Encarnación Moreno Zambudio de Rendiment Espai Salut de València, i María del Pilar Rico Rebolo d'Ideal Academy d'Altea, i en Universitat, Manuel Cuadrado García, de la Universitat de València.