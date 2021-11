Víctor Páez, director teatral: "Me encanta que la gente me ceda su mente"

Víctor Páez es a sus 29 años un director consolidado en la escena madrileña, donde ha dirigido obras como Una corbata para Monroe, que se representó en el Teatro Arlequín Gran Vía y que fue candidata a los premios Broadway Awards en diversas categorías entre las que se encontraban Mejor dirección y Mejor obra.

Ahora tiene en cartel La noche del año (los miércoles de noviembre en el Pequeño Teatro Gran Vía de Madrid) una comedia que pretende recuperar la fiesta que no tuvimos por culpa de la pandemia y celebrar una Nochevieja con los espectadores en vivo y en directo. Además, se está representando Desátame (los sábados de noviembre en el Teatro Luchana), una comedia de enredo con sobre un tipo que se ve atrapado entre su amante, su novia y una dominatrix.

Hablamos con Páez sobre el teatro y sobre una carrera prematura y prometedora.

¿Por qué empezó a crear obras tan joven? Empecé a crear obras porque me gusta la sensación que tengo en mi interior cuando veo que algo que creo produce sentimientos en otras personas, les remueve, les divierte, les da escalofríos… Me encanta que la gente me ceda su mente durante 90-120 minutos y te deje jugar con ellos como quieras. Y sobre todo como siempre digo, ese momento de “trance” en el que entra el público al ver una obra de teatro o una película, que le hace olvidarse de todo y adentrarse en un mundo diferente, tan necesario y a su vez tan especial.

¿Y lo de la precocidad? La edad no es algo que me haya frenado en ningún momento, si por ejemplo, entiendo lo difícil que es para mi el dirigir a personas con muchos mas años de experiencia que yo, pero es verdad todo se convierte en una sinergia de aprendizaje por ambas partes. Lo creativo considero que no tiene una edad. Puede darte buenas ideas tu abuelo o abuela y tu sobrino o sobrina al mismo tiempo.

¿Se considera ejemplo de emprendedor? Por supuesto, considero que para crecer debes realizar un “yo me lo guiso, yo me lo como” como dice el refrán. Al fin y al cabo el no ser emprendedor te corta alas, puedes vivir y desear tu vida así, pero para crecer laboralmente tarde o temprano considero que se debe emprender. Sea cual sea el ámbito laboral en el que te muevas. Y aparte, bajo mi opinión, considero que psicológicamente te aporta una satisfacción inigualable. Es difícil y requiere mucho esfuerzo, pero al final esa satisfacción puede con todo.

¿Hay poca iniciativa para emprender en el mundo teatral? Fíjate, considero que podría llegar a ser mucho mayor. Da miedo enfrentarse a ello, pero también es verdad que no puedes estar en el sofá sentado de tu casa esperando a que te llamen de los castings. El mundo del espectáculo es un mundo de creación, de arte, y toda persona puede aportar y crear. Considero que deberíamos acabar con esas barreras de “miedo” que mucha gente se pone y lanzarse a la piscina. ¿Con o sin agua? Eso nunca se sabe, ya que aparte de tu esfuerzo, por supuesto tienes que tener un porcentaje mínimo de suerte.

El director teatral Víctor Páez. ARCHIVO

La magia del éxito esquivo ¿es eso? No todo lo bueno funciona o tiene la misma suerte que otras producciones. Desde aquí mi más sincero ánimo a todos los que piensan ¿Y si lo monto yo? Tú puedes, costará, pero se puede, tarde o temprano se logra. A mi claro que me dio mucho miedo, y claro que he caído alguna que otra vez, pero me he levantado y habiendo aprendido grandes lecciones.

¿Hace falta más dinero, más ingenio, dar la paliza a productores o teatros? (Risas) Pues hace falta de todo un poco la verdad. Está claro que el dinero es algo importante, pero hay muchas maneras de conseguirlo, a través de colaboraciones, de patrocinios, de crowdfounding, de distintos métodos que pueden facilitar ese medio. ¿El ingenio? Algo indispensable. Hay mucha oferta, tienes que saber diferenciarte del resto para poder triunfar. ¿Dar paliza a los productores y teatros? Pues también una parte muy importante, hacer que te conozcan, hablar con ellos, y por supuesto, insistir, insistir e insistir. Ser luchador, tener un tinte de diferencia con el resto de productos y por supuesto ser pesado. Es así como funciona el ser humano, insistiendo, insistiendo e insistiendo.

¿Hay que escribir o crear obras sobre temas que se dominan? Hay que escribir. Directamente, lo que hay que hacer es crear y escribir. Temas que se dominan en la actualidad, temas diferentes, temas novedosos, hay que escribir de todo. Cuanto más material tengas, más posibilidad de que algo te funcione. No existe la fórmula perfecta, pero si existe la probabilidad.

¿Sueña con un musical de gran formato o no hace falta? ¡Uy! Pues me haría muchísima ilusión, sobre todo a nivel producción ejecutiva. No tiene nada que ver mis creaciones que al fin y al cabo cuento con un presupuesto muy ajustado, al presupuesto con el que cuentas en un musical de gran formato. Me encantaría que me dieran la oportunidad de ponerme a dirigir un musical traído de Broadway y con una gran productora.