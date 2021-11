ENTREVISTA | Rita Maestre: "Llevaremos el Madrid Distrito Centro de Almeida a los tribunales al ser regresivo para la salud"

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre retoma el testigo de Carmena en defensa del medio ambiente y combate al alcalde con sus mismas armas: la Justicia. Si bien Almeida recurrió en 2018 el proyecto de Madrid Central por "un defecto de forma", ahora Maestre, también desde la oposición, tratará de tumbar el reciente plan Madrid 360 por motivos de salud. Aunque en su caso, confía en que el alcalde haga los cambios cuanto antes.

A corto plazo, valora los proyectos que deberán estar cerrados a finales de año como los presupuestos o la modificación de ordenanza de terrazas. Ninguna le convence. Y así los justifica en su entrevista con 20minutos.

¿Qué le preocupa más de los presupuestos de Almeida y Villacís de 2022?

Primero, que las cuentas no cuadran. Si hay menos ingresos hay menos gasto, esto está claro y todo el mundo lo sabe. No se puede engañar a la gente. Segundo, que seguimos viendo a un alcalde sin ideas, sin ningún plan para Madrid. Nos confirma que estamos ante el gobierno de la 'nada'.

¿Presentará su grupo una enmienda a la totalidad?

Con toda seguridad habrá enmienda a la totalidad. Son unos presupuestos que no valen, que no nos muestran ningún modelo de ciudad, en los que no hay una apuesta por una ciudad más verde y saludable, en los que se abandona a los que menos tienen y se desprecia los derechos sociales.

¿Qué le parece que Recupera Madrid, sus exconcejales, puedan ser la alternativa a al apoyo de Vox?

Estamos hablando de cuatro personas que no van a existir dentro de unos meses, cuando casi seguramente un tribunal dictamine que la creación de su grupo mixto por parte de Almeida fue ilegal.

¿No les gustaría, como a ellos, poder influir en las cuentas? Podrían exigir más al tener más peso.

He propuesto varias veces negociarlos y nunca he sido escuchada. Por tanto tengo muy poca esperanza en que suceda. En cambio, estoy casi segura de que Almeida va a aprobar los presupuestos con su socio de extrema derecha que es lo que ha hecho muy tranquilamente durante la legislatura.

¿Más que con el grupo mixto?

Desde luego.

¿Tiene su grupo un cerebro económico, una política presupuestaria que pueda hacerle oposición a Almeida?

Lo que no tengo claro es si Almeida tiene cerebro económico. Hasta ahora solo ha tirado de inercia en términos de obras y proyectos, ha mantenido lo que se encontró cuando llegó a la Alcaldía. Por ejemplo, la construcción de 4.000 viviendas; yo más que cerebro lo veo una máquina. Si me preguntas por política presupuestaria, Almeida ha mantenido el tran tran de lo que ya estaba en marcha y no ha puesto nada propio excepto en inversiones destinadas a más coches.

Si el proyecto es continuista, ¿por qué todos los años votáis en contra de sus presupuestos?

El primer año le ofrecimos pactarlos, pero no nos respondió. Tampoco en el segundo, cuando le hicimos una propuesta para pactar. Nos hizo tan poco caso que el 90% de la inversión en la movilidad estaba destinada al coche.

Sus exconcejales admiten que Madrid 360 es la continuación del proyecto de Carmena. ¿Un mes después se su aplicación tienen algún dato que lo desmienta?

Los datos son muy claros: la ordenanza de movilidad aprobada por Almeida permite la entrada diaria de 50.000 coches más en la ciudad de Madrid y por tanto hay un efecto directo que haya más coches moviéndose. Precisamente vamos a llevar el Madrid Distrito Centro de Almeida a los tribunales porque supone un paso atrás en la protección del medio ambiente y la salud de los madrileños.

¿Qué tipo de recurso?

Es un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La normativa nacional e internacional, el Acuerdo de París y la Ley de Cambio Climático recogen el principio de no regresión ambiental, que es en el que nos vamos a basar para reclamar en los tribunales que la zona de bajas emisiones de Centro vuelva a como era inicialmente y suponga una verdadera protección ambiental. Este principio no lo cumple la ordenanza del Ayuntamiento, como el propio alcalde ha llegado a afirmar y han corroborado informes de la propia Comunidad de Madrid.

¿Cuál es el siguiente paso?

Ahora se abre un plazo para que el Ayuntamiento envié el expediente al Tribunal y luego presentamos las pruebas que avalan nuestra tesis: que estamos ante una norma que viola el principio de no regresión en materia de medio ambiente.

¿Le serviría de algo que le dieran la razón una vez llegase a la Alcaldía como le pasó a Almeida?

Me gustaría que Almeida hiciera los cambios ahora. Tengo esperanzas de ganar este recurso.

¿Sigue siendo el tráfico tan crítico como reconoció el alcalde?

La situación es bastante caótica en la mayor parte de la ciudad. Tiene que ver con los incentivos que desde el equipo de Gobierno se han dado priorizando al coche frente al transporte público y eso sumado a las restricciones mentales de la gente para acoger el transporte público que genera un enorme atasco.

La portavoz en su despacho de calle Mayor. Jorge Paris

Usted que coge el transporte público a diario, ¿de verdad cree que no va lleno?

La verdad que hoy he cogido la línea 2 a la hora de comer y no cabía un alfiler.

¿Entonces dónde está el problema?

En que no existe una estrategia de movilidad relacionado con el transporte público, que es la solución a los problemas de contaminación y de reparto del espacio público. Tenemos un alcalde que no ha aprovechado la pandemia para reforzar el transporte público, para poner en marcha los carriles bici segregados ni que mejora la movilidad peatonal. El problema no es tanto el atasco sino que estructuralmente no se hace nada para solucionarlo.

Parece ser que Valdemingómez y Pinto son los puntos que más emisiones de metano alcanzan de Europa. ¿Cuál debe ser la respuesta de urgencia?

Ha tenido que venir Europa a decirle a Almeida que tenemos un problema grave en Valdemingómez. Había una estrategia en marcha de reducción de las emisiones que terminaba con el fin de la incienaración en 2025. Ese plan fue, por sorpresa, recurrido por Almeida. Así que para 2025 no sé qué quiere el alcalde para la incineración. Si todo sigue igual, se seguirá quemando en Valdemingómez y se seguirán emitiendo enormes cantidades de metano.

¿También cree que el deterioro de BiciMad se debe al vandalismo, como defiende el Ayuntamiento?

Salvo que el Ayuntamiento pueda explicar un cambio antropológico en los madrileños que explique que hace tres años eran ciudadanos normales que llegaban, cogían su bici, se iban, y ahora se han convertido en monstruos que llegan, coger la bici y la destrozan... Los madrileños siguen siendo los mismos que hace un año, lo que ha cambiado es el sistema de gestión. El equipo actual ha hundido el servicio porque ha pretendido ampliarlo sin contratar a la plantilla necesaria para que se sostenga.

¿Contratar más personal bastaría para subir BiciMad a flote?

Desde luego. En los nuevos presupuestos de la EMT se contempla la contratación de entre 10 y 15 persona nuevas mientras se pretende comprar más bicicletas y ampliar las estaciones. Si compras 10.000 bicis más hay que duplicar la plantilla.

¿A qué país debería parecer Madrid en materia de limpieza?

Caulquier ciudad española está más limpia que Madrid. Te vas Valencia, Sevilla o Gijón o Barcelona, pese a su evrano complicado, y están más limpias que Madrid con esos nefastos contratos que dejó Ana Botella que ni han mejorado lo suficiente con los de Almeida. Porque no recupera la inversión de años anteriores y tiene diferencias entre distritos: la inversión en Puente de Vallecas es de 5 euros por habitante y en Chamberí de 115.

El PSOE quiere eliminar las terrazas, vosotros una moratoria de seis meses, Recupera Madrid que se queden, como Cs y PP. ¿Por qué hay tanta discordia en ese tema?

Más que discordia entre partidos políticos es una dicordia en las calles de Madrid. Hay problemas graves en zonas muy tensionadas en las que se genera problemas entre vecinos. Unos problemas que debería solucionar un alcalde que ahora lo que ha hecho es estar escondido. tanto que no ha dado la cara. Al alcalde le cuesta poco hablar del PP y sus líos, de polonia, de Sánchez... ninguno que es de su competencia y las terrazas son su competencia. Es un alcalde muy cobarde, fácil para la réplica pero muy escurridizo para las cuestiones que de verdad afectan a Madrid.

De hecho Más Madrid ya empezó a trabajar en esta ordenanza en 2018. ¿En qué línea iba su ordenanza?

La nuestra contenía, por ejemplo, consolidar elementos que son muy negativas como los veladores, que suponen un cierre privatizador del espacio público y que impide el paso. La de ahora, a diferencia de la nuestra, no habilita de forma eficaz a los concejales de distritos para intervenir cuando hay un problema con una terraza.

Más Madrid, en concreto Mónica García, culpó a la inseguridad vial en el entorno escolar por la muerte de una menor a la salida del colegio. ¿Pudo adelantarse?

Desde luego los entornos escolares donde los coches pasan con facilidad no son seguros para los niños.

¿Cuál es su propuesta?

Prohibir el paso de coches a la entrada y salida de los colegios y, a cualquier hora, poner el limite de velocidad a 20km/h.

La campaña del frío repite las mismas plazas que el año pasado: 601. ¿Le parecen suficientes?

Si no se aumentan, se quedarán insuficientes. Todo gobierno debe aumentar esas plazas de acogida, tanto las temporales como las permanentes. Este Gobierno debería pensar en alguna solución más imaginativa como Housing First.

¿Recomendaría a un turista pasar la Navidad en Madrid o cree que aún no seguro en términos sanitarios?

Claro que sí. Espero que tengamos una Navidad estupenda en Madrid, que haya muchísima gente. No sé si tengan que llegar a dirigir el tráfico peatonal en Preciados, pero sí así sucede me alegraré, no como Almeida cuando estaba en la oposición.

¿Le incomoda que Almeida haya apostado por los símbolos cristianos que retiró Carmena?

Eso es una polémica falsa. De los cuatro años de gobierno de Manuela Carmena hubo belenes en casi todas las juntas de distritos, en muchas plazas de la ciudad. Cosa que me parece muy bien porque no solo me parece una tradición, más allá que cristiana, de la cultura española y un entretenimiento estupendo que hacer con niños.

¿Le produce contracción personal sumarse desde su posición institucional a actos religiosos?

Para nada. Soy una persona atea, pero las tradiciones que tienen que ver con nuestra ciudad, en algunos casos están vinculadas a la tradición religiosa.

"La falta de proyecto de Almeida le va a pasar bastante factura en las próximas elecciones"



¿En qué ha cambiado Rita Maestre estos años?

Tengo bastantes más canas y la misma conciencia política que entonces. La de que a través del activismo, del trabajo institucional y de las políticas públicas, la política puede cambiar la idea de la gente especialmente de la gente que menos portavoces tiene. La política honesta y útil es bueno para una sociedad.

Queda año y medio para las próximas elecciones municipales. ¿Piensa a ese plazo o da por perdido la legislatura 2023-2027?

Llevamos un año y medio muy intenso sin parar de recorrer madrid. Me quedan otros dos años para no solo criticar sino dibujar una alternativa. Lo que nos dicen las encuestas es que la alcaldía de Madrid está a un escaño de cambiar de color político. No solo tengo esperanzas sino certeza de que la falta completa de proyecto de Almeida le va a pasar bastante factura en las próximas elecciones.

¿Cuál es su prioridad en este año y medio?

Demostrar a la gente de Madrid que su vida puede ir más allá que una hora y media de atasco a la ida, y mucha contaminación. Transformar la ciudad de Madrid, darle un salto revolucionarlo al transporte y espacio público. Los proyectos que hemos ido sacando, como eliminar el puente de Vallecas, la trasformación de bravo murillo o de Santa María de la Cabeza y la A-42.