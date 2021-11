El valenciano premiado como mejor docente de Primaria de España pide a los políticos a "escuchar la voz de los maestros"

Así lo ha manifestado este maestro del Colegio San Enrique de Quart de Poblet (Valencia), en declaraciones a Europa Press después de conocerse el resultado definitivo de los galardones. Nogales ha conseguido la mayor puntuación en la categoría de Primaria en la edición de 2021 tras haber sido finalista en convocatorias anteriores.

"Si yo tuviera que dar tres varitas mágicas para mejorar el sistema educativo español -señala- la primera y más importante y sería que los políticos y responsables de la educación escuchen la voz de los maestros. Que nos escuchen y después que tomen las decisiones".

En segundo lugar, comenta que los docentes necesitan formación en áreas como las nuevas tecnologías y la digitalización. "Es una lástima que haya escuelas públicas que no cuenten con medios tecnológicos cuando los alumnos tienen fuera toda esa tecnología a un golpe de dedo".

Por último, ha abogado por una bajada de ratios, ya que es "muy difícil atender a todos los alumnos con un solo docente en la clase". En este sentido, ha animado a las administraciones a tomar medidas: "La solución la tienen ellos, la tienen que adoptar ellos para permitir que podamos trabajar mejor", asevera.

Sobre el premio, ha manifestado que lo recibe "con muchísima ilusión", aunque cree que "le viene grande" el 'título'. "Yo no me considero el mejor profesor de España en absoluto, hay docentes maravillosos en muchísimos colegios y personas que son profesionales increíbles. Me considero uno más y el mejor reconocimiento es la confianza que las familias depositan en nosotros".

En su opinión, innovar en la enseñanza es "necesario, pero no hay que dejar de trabajar ciertos contenidos que se vienen desarrollando desde la metodología que llamamos clásica". Ha aludido a los dictados, una herramienta de aprendizaje cuya utilidad defiende, pero que a la que se puede dar "una vuelta de tuerca" pegando, por ejemplo, las frases en las pardees del aula e invitando a los niños y niñas a que 'jueguen' por equipos.

Nogales habla también de los momentos duros vividos en los centros educativos durante la fase más dura de la pandemia. Afirma, desde su "perspectiva personal", que "se ha valorado positivamente la labor docente y muchas familias se han dado cuenta de lo importante que es la tarea de los profesores, al igual que los profesores se han dado cuenta de lo importante que es el contacto humano".

CAMINO "CERCANO A LA NORMALIDAD" TRAS LA COVID

Preguntado por los efectos de la crisis en los menores, el maestro ha comentado que "ha habido un pequeño bache, sobre todo en alumnado de los primeros cursos de Primaria que empiezan la lectura y que les ha llevado más tiempo". "Pero los niños son grandes esponjas y, si se han gestionado bien aspectos fundamentales a nivel emocional y educativo, el camino en el que ahora estamos se encuentra muy cercano a la normalidad", ha apostillado.

Nogales ha alabado la conducta de los niños y niñas durante el confinamiento del que, incluso, han sabido extraer experiencias positivas, como sus propios alumnos de 3º de Primaria, que han participado en el libro de relatos 'Diario de un confinamiento en familia'. Por ello, el maestro ha mostrado su apoyo a la campaña que está defendiendo Francisco Cid para que se conceda el Premio Princesa de Asturias de la Concordia a los niños y niñas por su comportamiento durante la pandemia.

OTROS FINALISTAS

Además de Francesc Vicent Nogales, otros docentes de la Comunitat Valenciana han sido destacados entre los finalistas. Entre ellos figuran Vicente Monleón Oliva, del Colegio San José y San Andrés de Massanassa, y María Dolores Legidos Torregrosa, del Colegio FomentoAitana Torrellano, en la sección de Educación de Infantil.

En Educación Primaria, junto a Vicent Nogales han resultado finalistas Irene Alegría Mercé del CEIP Les Arts; Bernardo Jareño Manclús del CEIP Alberto Sols de Sax; y Joaquín Marzá Mercé CP Hurchillo "Manuel Riquelme", de Hurchillo, en Orihuela.

En Secundaria y Bachillerato aparecen Asunción Cornelles Company, del CE Marni de València, Zaida López Alberola, del IES Doctor PesetAleixandre de Paterna y Rosa María Yagüe Mayans, del Colegio Las Colinas Real de Gandia, mientras que en FP destacan Consuelo Maciá Castillo del IES 8 de Marzo de Alicante y Alfredo Pachés García, del CIPFP Misericordia de València.

Finalmente, en Educación No Formal, los elegidos son Encarnación Moreno Zambudio de Rendiment Espai Salut de València, y María del Pilar Rico Rebolo de Ideal Academy de Altea, y en Universidad, Manuel Cuadrado García, de la Universitat de València.