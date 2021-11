Ribó veu "molt esperançadora" una plataforma electoral d'esquerres: "Treballaré perquè es puga concretar"

En aquest sentit, ha apostat per treballar "a poc a poc, amb molta calma" i "respectant les peculiaritats de tots els territoris, de totes les forces polítiques".

Ribó, que ha presidit l'homenatge a les persones centenàries de la ciutat de València amb motiu de la 38 Setmana de les Persones Majors, s'ha pronunciat d'aquesta manera preguntat per la possibilitat que es constituïsca una plataforma electoral d'aquestes característiques.

"Primer, opine que és molt ràpid per a parlar d'açò i en segon lloc, que em pareix una proposta molt esperançadora", ha respost, alhora que ha mostrat el seu suport a una proposta així. "En el que puga treballaré perquè això es puga concretar", ha afirmat.

El primer edil ha considerat que "és molt important que això es concrete per a totes les forces progressistes i per a consolidar i treballar per governs progressistes". "És un plantejament per a mi molt esperançador i faré tot el que puga perquè arribe a bon port", ha insistit.

Amb tot, Joan Ribó ha reiterat que "ara, és molt ràpid per a parlar d'açò" i ha asseverat que "la tasca s'ha de fer a poc a poc, amb molta calma" i "respectant les peculiaritats de tots els territoris, de totes les forces polítiques".