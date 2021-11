"¿Para qué nos hemos vacunado?". Así ha abierto hoy el programa Todo es mentira el presentador Risto Mejide. Polémico como siempre, y sin pelos en la lengua, el popular presentador ha querido dejar clara su postura ante las últimas noticias de que varias comunidades están pidiendo nuevas restricciones de cara a las celebraciones navideñas, Mejide ha iniciado su speech de entrada muy enfadado con la situación. "Si las vacunas son eficaces... ¿por qué nos restringen a los vacunados? Que se les aplique las normas a los que no se han vacunado".

En el programa, que contaba con la presencia del periodista Antonio Naranjo y la actriz Anabel Alonso, una de las nuevas colaboradoras, Risto ha llamado a la insumisión a sus espectadores. "Animo a la gente a que se declare 'insumiso sanitario'" ha pedido el presentador ante la mirada asombrada de sus colaboradores habituales.

Pero, poco después, ha querido matizar sus palabras. "No soy negacionista. De hecho, creo tanto en las vacunas que, como me pongan una sola restricción, me las voy a saltar todas. La incidencia debe dejar de ser un factor. A mí me parece fantástico que haya gente que no se haya vacunado, pero que se les aplique una serie de normas...".

Risto habla con los hosteleros de Bilbao GTRES

Los nuevos colaboradores apoyan la idea de Risto

Anabel Alonso, nueva colaboradora del programa, y que suele explicar sus posturas de una forma clara y, a veces, polémica, ha apoyado la idea de Risto con claridad. "Yo estoy muy desconcertada con todas estas novedades. Habéis dado en el clavo. Hay que diferenciar entre vacunados y no vacunados. Hay que saber a quién le pasa qué. A estas alturas no podemos seguir con estas improvisaciones. Si nos hemos vacunado, será por algo. Los vacunados tenemos que tener unas prerrogativas. La vacuna funciona" ha explicado totalmente sorprendida. "Es como si yo digo... ¿y mi libertad de ir a 160?".

Mientras, Antonio Naranjo también ha coincidido con la actriz, destacando el 'discurso del miedo' que se ha instalado en las instituciones y por parte de nuestros gobernantes, e incluso algunos medios de comunicación. "Se me escapa que se siga vendiendo este discurso del miedo. Se ha acostumbrado el poder público lo de acojonar al personal. Da igual que sea con el gran apagón, con las restricciones, con los productos, con la pandemia. Genera un miedo paralizante en algunas personas".

Marta Flich ha añadido además un dato estremecedor: "La incidencia se ha disparado hasta 82. El 75% de los ingresados en UCI no estaban vacunados". Así, Risto ha continuado, como en otras ocasiones, pidiendo un poco de cordura a nuestros gobernantes a la hora de establecer restricciones.

Ha hablado con un hostelero de Bilbao para preguntar por cómo va a poder afrontar esas restricciones y, más tarde, ha dejado claro que va a seguir usando el concepto de 'insumisos sanitarios'. Habrá que seguir los próximos programas de 'Todo es mentira' para comprobar de primera mano si esta insumisión sanitaria va a más y si Mejide continuará con su enfado con las instituciones, porque está claro que, de cara a Navidad, va a haber muchas más restricciones...