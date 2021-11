El nivell d'anglés de la Comunitat Valenciana, per sota de la mitjana espanyola, segons l'EF EPI 2021

20M EP

NOTICIA

La Comunitat Valenciana se situa per davall de la mitjana espanyola en nivell d'anglés, segons l'índex EF Education First, que avalua el domini d'aquest idioma en els adults i classifica els països i regions no angloparlantes segons els resultats obtinguts.