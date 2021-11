Cvirus.- Conhostur veu "complicat" demanar el 'certificat Covid' en l'hoteleria del "dia a dia"

El secretari general de la Confederació Empresarial d'Hoteleria i Turisme de la Comunitat Valenciana (Conhostur), Rafael Ferrando, considera que seria "complicat" per a l'hoteleria del "dia a dia" que funciona sense reserves demanar el certificat Covid per a accedir als seus establiments, ja que els exigiria dedicar una persona de plantilla només per al control d'accés.