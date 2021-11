Puig espera l'informe definitiu de l'Advocacia per a aplicar el passaport covid als espais "on siga raonable"

Puig s'ha pronunciat en aquests termes, a preguntes dels mitjans a Alacant, en relació amb l'engegada d'aquest certificat, que estan estudiant i que la seua engegada es "accelerarà" en espais "determinats" que estudiaran i serà "en funció del que diguen les autoritats científiques".

"El que es tracta és de fer tot el que estiga en la nostra mà per a intentar parar el virus", ha defès Puig, qui ha subratllat que la propagació del virus està creixent en tota Europa, si bé a Espanya i la Comunitat Valenciana, gràcies a la "vacunació enorme" que ha aconseguit el 90 per cent, "estem més protegits".

No obstant açò, ha insistit que el virus "continua present", ja que hi ha 500.000 valencians que no s'han vacunat i, per tant, una de les "accions directes" que volen dur a terme és "intentar que eixe 10% es vacune, com una primera acció". L'objectiu és, en la mesura de les possibilitats del Consell, engegar el passaport covid "en els espais on siga raonable" per a "donar la màxima garantia possible, que no és absoluta perquè una persona vacunada també es pot contagiar".

Preguntat per en quins espais seria, ha indicat que "no hi ha una decisió adoptada sobre aquest tema" ja que s'està "avançant" en la cobertura legal per part de l'Advocacia de la Generalitat i ho faran públic quan estiga "tot ben clar", i "amb el sector".

En tot cas, ha dit que els llocs on es produeixen més contagis són "tancats i en moments on és difícil mantindre la distància i fins i tot mantindre la mascareta". "Se sap quins són, però hi ha molts en el país i cal veure exactament com se situa perquè no es tracta de complicar la vida a ningú sinó de generar la màxima seguretat possible", ha exposat.

"PARAIGUA GENERAL"

Puig ha assenyalat que és una possibilitat buscar el paraigua general del Govern central però també estan estudiant fer "directament", "i eixe és l'informe definitiu que necessitem de l'Advocacia de la Generalitat".

"La presa de decisions final serà de la Generalitat. Si no hi ha paraigua general, ho farem des de l'àmbit de la comunitat autònoma si tenim la referència jurídica corresponent", ha incidit.