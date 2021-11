Plano/Contraplano, nueva propuesta cinematográfica del Museo Universidad de Navarra

Como explica su coordinadora, la profesora de la Facultad de Comunicación María Noguera, busca "un hermanamiento entre el cine y el resto de disciplinas artísticas para que la pantalla se convierta en un nuevo espacio expositivo para la reflexión, un punto de encuentro y conexión desde un punto de vista narrativo, retórico y estético".

Este primer ciclo, titulado Arte y Artificio en el falso documental y a cargo del profesor Alberto Nahum García, reúne una selección de cuatro películas que exploran cómo se construye el relato en el mundo del arte. Las entradas ya están a la venta y cuestan 3 euros. Gratuitas para alumnos de la Universidad de Navarra y Amigos del Museo.

Plano/Contraplano toma su nombre de una manera canónica de grabar cine: primero dirigiendo la cámara a un personaje y, a continuación, moviéndola para ver la respuesta de su interlocutor. Este movimiento es el mismo que quiere replicarse a través de esta propuesta: el plano es la programación del Museo y el contraplano otras formas de dialogar con las exposiciones y los espectáculos escénicos. "Es una oportunidad para que el espectador reflexione sobre cuestiones que se abordan desde el Museo. Además, se busca dar una vuelta al lugar que ocupa el cine en un museo de arte contemporáneo", afirma Noguera.

ARTE Y ARTIFICIO

En este primer ciclo, el punto de partida es la exposición Pseudología fantástica, de Cristina de Middel, cuyas obras exploran la difusa línea que separa la realidad de la ficción. Este mismo afán opera en el género del falso documental, que emplea códigos y convenciones del documental para desarrollar narrativas de ficción. "Ayuda a reflexionar en torno a esta frontera entre realidad y ficción, qué papel juega el espectador a la hora de identificar las imágenes, cómo la obra audiovisual encierra elementos propios de la ficción, del artificio", apunta la coordinadora del programa.

Así, cada uno de los filmes del ciclo "establecen una reflexión en torno a la construcción audiovisual desde una disciplina artística".

La primera sesión, que plantea la exploración desde el mundo del arte y las exposiciones, tendrá lugar este miércoles 17, a las 19 horas, con la proyección de*F for fake, de Orson Welles, y un coloquio inaugural a cargo de Alberto Nahum García. La perspectiva musical se abordará con This is Spinal Tap, de Rob Reiner, el 24 de noviembre. A partir de Casas viejas: el grito del Sur, de Basilio Martín Patino, el 1 de diciembre se indagará en el relato cinematográfico y en el modo en el que cine cuenta su historia; y el 15 de diciembre, El secuestro de Michel Houellebecq, de Guillaume Nicloux, pondrá el foco en la mirada literaria.