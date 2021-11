Cvirus.- La CEOH demana el 'certificat Covid' en "tots els espais tancats" i no només en oci i hoteleria

Pizcueta considera que el certificat Covid hauria d'aplicar-se "dins d'una estratègia en tota Espanya, amb la mateixa seguretat jurídica i la mateixa aplicació informàtica" i que ha d'exigir-se "per igual" en tots els espais tancats, ja siguen centres comercials, cinemes o pavellons, ha exemplificat.

El certificat "no pot servir per a estigmatitzar, una vegada més" a l'oci i l'hoteleria, ha advertit, ha advertit en declaracions a Europa Press, després que el president de la Generalitat, Ximo Puig, haja anunciat que aquesta setmana "s'accelerarà el procés legal" per a implantar el certificat Covid en certs espais i així "animar a la vacunació i sobretot, per a protegir a la població que ha complit".

Per a la CEOH CV, aquest certificat "ha de servir per a resoldre definitivament aquesta crisi prenent mesures contundents" i si és necessari, "prendre mesures més dràstiques" com Àustria, on "els que no estiguen vacunats estaran confinats en la seua casa el temps que es considere necessari".

Segons Pizcueta, "ha arribat el moment d'acabar amb la Covid amb mesures contundents" i confia que l'exigència del certificat puga "motivar a la població a vacunar-se". "No estem per a seguir perllongant una crisi sabent que hi ha una solució" perquè el que "no té cabuda és aplicar noves restriccions que vullguen llevar-nos mobilitat o que perjudiquen economia, sabent que la vacunació resol el 95% de cas".