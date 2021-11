La V Biennal de València impulsa una ruta per a intercanviar experiències artístiques a Ciutat Vella

La Biennal és un projecte cultural sense ànim de lucre amb vocació multidisciplinària que es duu a terme mitjançant convocatòria oberta. El seu objectiu és "impulsar l'escena artística de València formada per artistes, agents culturals i professionals de l'art que comporten el teixit de la xarxa social".

En aquesta nova edició, el projecte connectarà els tallers d'artistes amb els espais públics i institucionals a través d'exposicions, 'performances', instal·lacions, xarrades, conferències i projeccions per a convidar a la reflexió i impulsar la renovació de les arts i la integració social en els processos que enriqueixen el panorama de l'art actual.

A més, l'organització ha apostat per introduir una nova perspectiva per a les exposicions que articula les obres segons el seu reflex de la inclusió, l'art i el medi ambient, la igualtat i el gènere o l'art en temps de Covid-19.

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i del CCCC, José Luis Pérez Pont, ha presentat aquest matí la cinquena edició amb l'equip directiu, format per José Luis García, Rosa López i Marigela Pueyrredon. L'equip ha compartit que "aquesta cinquena edició és fruit d'un gran esforç marcat per la pandèmia del coronavirus i per la participació dels i les artistes, que s'han unit per a fer-la possible". "L'organització ha sigut molt complicada, però hem pogut tirar-la avant amb aquest treball en equip i el suport institucional, que ens ha donat eixa confiança i il·lusió que tanta falta fan en moments com aquest", han puntualitzat.

CREACIÓ EN PANDÈMIA

Com cada any, gran part de la programació es desenvoluparà en el Centre del Carme. Després de la roda de premsa de presentació i la posterior inauguració del Circuit de l'Art de 2021, aquest dimarts, a les 18.30 hores, se celebrarà l'acte d'obertura amb la inauguració de l'exposició de Crea Zona Oberta en el CCCC en la Sala Contrafuertes, que comptarà amb la 'performance' 'Rèquiem', de Rosa Marín Bernard.

'Crea Zona Oberta' és una exposició d'artistes seleccionats amb menció d'honor. En aquest cas, acostarà el públic a l'art en temps de coronavirus amb obres creades entre 2020 i 2021 per artistes de la Comunitat Valenciana o realitzades en territori valencià. A través de quatre recintes d'experiència, les peces dialoguen entre si amb sentiments i vivències de la pandèmia, com l'absència, el confinament, la pèrdua de perspectiva, la convivència, la petjada de les mascaretes o els límits de la pintura per a transcendir.

En concret, exposen Adán Argibay, Ángel Celada, Avelino Martínez, Carol Otero, Celia Maria Boluda, Dimasla Group (Diana Lozano y Álvaro Jaén), Inés de Haro, Enrique Estellés, Gustavo Tabares, Jesús Casado, Juan Antonio Alcántara, Karine Pascual, Carmen Vargas, Laura Moret, M.A.D, Miguel González, Moisés Gil, Noé Peiró, Rafa de Corral, Raquel Mira, Sofía Lombardi, Tania Ansio, Tham Casany i Xavier Mollà.

El dijous 18 de novembre a les 19.00 hores, la programació continua en la Sala Goerlich amb la taula 'Grafitti, arte urbano e instituciones: los casos de València y Barcelona', dins del cicle de diàlegs. Es compararà l'ordenança municipal de Barcelona i el projecte d'ordenança de València entorn dels projectes dels artistes d''Abstracte' i 'Feel Free' com a exemple de relació i suport institucional. Moderat i coordinat per Rosa López, participen Román Arribas, graduat en Ciències Polítiques i Gestió Pública per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Gestió Pública; Lluís Salvador, director de l'Associació Cultural Zedre i responsable del projecte 'Abstracte, un riu d'art', i Vinz Feel Free, artista urbà i creador del projecte 'Feel Free'.

Finalment, el dijous 2 de desembre, a les 18.30 hores en Refectorio, se celebrarà l'acte d'entrega d'una desena de mencions d'honor de la V Biennal de València 2021 per a despedir aquesta edició i reconéixer la tasca dels creadors i creadores més innovadores.

SIS SEUS I 20 TALLERS

En total, la V Biennal es repartirà en altres cinc seus, a més del Centre del Carme. El Museu de la Ciutat, el Centre Octubre, Fundació Bancaixa, el Col·legi Major Rector Peset i el Museu de Belles Arts seran escenari de la biennal. A més, 20 tallers d'artistes també acolliran activitats.