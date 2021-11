David Bustamante, sobre el apoyo de su hermano tras el divorcio: "Siendo padre soltero me enseñó a cocinar para mi hija"

La última entrega de MasterChef Celebrity ha dejado varios momentos en bandeja de plata, entre los que está la visita de familiares de los concursantes. David Bustamante ha recibido el cariño de su hermano, Igor, a quien ha agradecido entre lágrimas por todo el apoyo recibido tras su divorcio.

Con la emoción a flor de piel, el cantante ha recordado lo importante que es para él su familia, un pilar fundamental a la que debe cada segundo de sus días. Y es que fue el propio Igor quien enseñó a David a preparar algunos de los platos para cocinar a su hija, tras separarse de Paula Echevarría.

"Me encanta tenerle aquí, pero me sorprende porque Igor nunca quiso salir en la televisión", decía Bustamante sobre su hermano, justo antes de levantarle del suelo con un abrazo que, sin duda, tenía ganas. "Cuando empezó a venir la prensa a casa a buscar a David, yo bajaba por el portal y decía que era un vecino", ha explicado Igor, con simpatía.

A un lado de los focos televisivos, el hermano del artista siempre ha estado dispuesto a seguir a su lado en lo bueno y en lo malo: "Cuando yo opté por separarme y me encontraba siendo padre soltero, me dijo 'ven para aquí que te voy a enseñar', y fue la primera persona que me enseñó a hacer cosas para cocinarle a mi hija".

Su apoyo fue fundamental justo en el momento en el que se separaba de Paula Echevarría en 2017, tras once años de matrimonio. Dejando clara la buena relación familiar en la que conviven, tanto David como Igor han recordado también al tercero de los hermanos, Manuel, "el banquero", y también a su madre, en cuyo honor prepararon unas carrilleras al río Merón.

"Cocinar aquí un guiño de nuestra madre nos hace sentirnos muy bien, pero tenemos mucha presión porque si estropeamos lo que ella hace bien es un marrón", comentaban, con gracia.

"Cualquier cosa que me pase sea buena o mala, al primero que llamo es a él", ha concretado David, con las lágrimas saltando y con una emoción palpable, y contagiosa, por todo el plató: "Estaré eternamente agradecido, esos son los detalles, cuando tú lo necesitas, alguien que esté ahí, alguien que llora contigo y alguien que tira y te hace subir para arriba, y esa es mi familia".

El emotivo abrazo de David Bustamante y su hermano. TVE

Otro de los momentos que han robado alguna que otra sonrisa ha sido el de Paco León, codo con codo junto a su querida madre, Carmina Barrios: "Todavía me acuerdo yo en los rodajes que traías comida y yo te decía que no, mamá, que eres la prota, que no tienes que traer, que hay catering". La sobrina de Miki Nadal, por su parte, le dedicaba unas palabras: "Querido tío, aquí estoy como mensajera de la familia para decirte que estamos muy orgullosos de ti".