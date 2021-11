Cvirus.- Fotur es mostra "totalment a favor" del 'certificat Covid' perquè els espais siguen "més segurs"

Pérez ha defès que "ha de prevaldre la salut de les persones" i creu que els espais serien "més segurs si totes les persones que estan dins tenen el certificat Covid".

Així ho ha manifestat en declaracions a Europa Press, després que el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunciara aquest dilluns que aquesta setmana "s'accelerarà el procés legal" per a implantar el certificat Covid en certs espais i així "animar a la vacunació i sobretot, per a protegir a la població que ha complit".

Puig va explicar que aquest certificat s'exigirà en espais "on es poden produir més contagis" com són "els espais tancats i on estar amb mascareta i distància és complicat". No obstant açò, no va voler concretar-los fins a disposar "del suport legal i fins que es puga verificar l'actuació".