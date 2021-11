PSPV ve complicado cerrar un acuerdo sobre la tasa turística mientras Compromís es "optimista" y Podem no descarta nada

Así han valorado los síndics de los tres grupos, tras la junta de portavoces en Les Corts, la posibilidad de consensuar una enmienda para incluir una tasa turística para todas las personas que visiten la Comunitat Valenciana, ya que el plazo para presentarlas acaba este miércoles 17 antes del debate del próximo lunes.

Manolo Mata (PSPV) ha asegurado que es "extraordinariamente complejo" plasmar una solución técnica con tan poco tiempo y ha abogado por acordar "otros compromisos para hacerlo, no necesariamente en la ley de acompañamiento", aunque ha destacado la predisposición "cordial, abierta y sincera" de Compromís y UP "sin empecinamientos".

"Haremos todo lo posible por concretar lo que queremos hacer", ha garantizado aun reconociendo que "el acuerdo es prácticamente imposible de hoy a mañana", y ha recordado que tienen un acuerdo de no presentar enmiendas por separado aunque "entendería que la presentarán".

Con todo, el síndic socialista ha resaltado que el Botànic está en un punto de "extraordinaria coincidencia" sobre la tasa turística porque su partido ya aboga por aplicarla en municipios "donde les convenga y lo necesiten" como València.

Pero ha remarcado que representantes sindicales y empresariales están preocupados con lo que sucederá con el Imserso, con las excursiones de jubilados o con los desplazamientos deportivos si se aplica esta tasa a nivel autonómico y no municipal, además de advertir que algún "superdespacho" de abogados podría pleitearlo.

"MATICES"

De Compromís, Fran Ferri ha afirmado que "hay vía para el acuerdo" y es la única que contemplan en su grupo, ya que "de momento" no están por la labor de presentar la enmienda solo con UP. "No es una cuestión de discrepancias, sino de llegar a un punto de encuentro", ha defendido, y ha apuntado a la predisposición del PSPV.

Ha confiado así en poder "avanzar" en la enmienda conjunta a lo largo de este miércoles y se ha mostrado optimista porque "el PSPV se ha movido en los últimos años" desde su postura inicial de rechazo a la tasa turística. El quid de la cuestión, a su juicio, es buscar una fórmula que "matice" la posición actual de los socialistas.

Y Pilar Lima (UP) ha garantizado que negocian la tasa "sin líneas rojas" y abiertas a escuchar a sus socios, confiando en llegar a un acuerdo "como mínimo entre dos". Pero ha remarcado que los tres están "de acuerdo en el fondo" y que solo hay diferencias "de matices" en cómo aplicarla, si es voluntaria u obligatoria y autonómica y municipal, ya que en su grupo prefieren que sea para el conjunto de la Comunitat.

"No descartamos ninguna opción", ha abundado sobre la posibilidad de presentar la enmienda únicamente junto a Compromís, aunque "ojalá sea entre los tres socios" porque hay otras medidas que les "costaron mucho" pactar y lo consiguieron.

CALENDARIO DE PLENOS

En cuanto al calendario, la junta de síndics ha acordado que en el pleno de este viernes se debatirán las enmiendas a totalidad al proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat -a partir de las 10.30 y con votación no antes de las 16 horas- y que el lunes 22 llegará el turno de la ley de acompañamiento, antes de la celebración de otro pleno ordinario el miércoles y jueves 24 y 25.

En esa sesión, PP y Vox presentarán iniciativas para que el Senado "respete" la denominación oficial 'Comunitat Valenciana' y Cs otra para insistir en que la Generalitat cumpla con su compromiso de realizar un plan de eficiencia interna de la administración, una medida acordada el año pasado para su abstención a los presupuestos.