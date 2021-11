CSIF demana "agilitzar" el repartiment de mascaretes a docents i "activar" el comité de salut

El sindicat lamenta, en un comunicat, que, "transcorreguts més de dos mesos des de l'inici de les classes, encara no ha començat la distribució". Considera CSIF que ha existit "una total falta de previsió" per part de Conselleria per a garantir la seguretat de més de 72.000 docents aquest curs".

L'organització afig que, malgrat el compromís de repartir mascaretes des del primer dia de classe, "superats amb escreix els dos mesos encara no ha iniciat la distribució". "L'administració no pot escudar-se en la lentitud del procediment, com fa davant els requeriments de CSIF. L'actual equip que dirigeix Conselleria porta més de sis anys en la institució i sap el temps que necessiten els tràmits. El problema consisteix que no s'han realitzat amb l'antelació necessària perquè cada docent disposara de mascareta des del començament de setembre", opinen.

Així mateix, la central sindical recorda a Conselleria que, com a ocupador, "té l'obligació de proporcionar les mesures de seguretat necessàries als seus treballadors en els seus llocs laborals, una cosa que no està ocorrent en l'actualitat".

"ELS SEUS PROPIS MITJANS"

En lloc de fer-ho, apunten, "cada docent ha de recórrer als seus propis mitjans per a disposar de mascareta en el centre". CSIF urgeix Educació al fet que complisca la seua obligació i inicie "immediatament" el repartiment d'aquests protectors davant del contagi per covid.

El sindicat, d'altra banda, explica que aquest dimarts s'ha constituït el Comité de Seguretat i Salut Laboral de la província de València "després d'estar el passat curs pràcticament paralitzat". En aquest sentit, lamenta també que la Conselleria "no haja agilitzat el procés per a solucionar els problemes inicials".

Aquesta circumstància ha impedit, al seu parer, que, fins avui, el citat comité poguera "complir amb la seua tasca de supervisar la seguretat en els centres educatius, circumstància especialment greu en plena pandèmia".