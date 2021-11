Nicolás (Cecam) sobre desacuerdo por subida de cotizaciones: "No es que nos hayan echado, es que no queríamos estar ahí"

20M EP

NOTICIA

El presidente de la Federación de Empresarios de Toledo (Fedeto) y de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha declarado, con respecto al acuerdo sobre la subida de las cotizaciones alcanzado por el Gobierno central y los sindicatos, y del que se ha descolgado CEOE, que es un acuerdo en el que no querían estar porque consideran que es perjudicial para la empresa y para el futuro de España. "No es que nos hayan echado de la mesa, es que no queríamos estar ahí".