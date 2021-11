Un vecino de Madrid tiende pollos en su tendedero: "Te comes eso y te vas al hospital como poco"

Un vecino del barrio de la Concepción, en Madrid, se dedica a tender pollos y otros tipos de carne en su tendedero, algo que algunos vecinos han tachado de "poco higiénico", llegando uno de ellos a ponerse en contacto con TeleMadrid para denunciar la situación.

Un equipo de la televisión autonómica se ha dirigido hasta el lugar, ha captado imágenes de los pollos tendidos y ha hablado con algunos vecinos de la zona, aunque no ha conseguido localizar a quienes cuelgan estos trozos de carne en la calle Virgen de África.

El dueño del bar que queda debajo de este peculiar tendedero, frente a la puerta del cual gotea la carne tendida, comenta que los vecinos son asiáticos y que éstos tienen "la costumbre" de deshidratar así la carne y utilizarlo "como 'snack'". "Higiénico no creo que eso sea y, si me invitaran, no lo probaría", comenta.

"Ahí ha habido unos trozos de pollo toda la semana que eso es insalubre y de todo", comenta una vecina al reportero de TeleMadrid, quien se percata de que en la carne hay insectos. "Te comes eso y te vas al hospital como poco. Yo cada vez alucino más", señala otra vecina.

"Da asco. Yo no sé si serán pollos, serán gallinas o serán patos, pero da asco", añade un vecino y, en cuanto a las posibilidades de hacer algo al respecto, comenta que, tras haberlo consultado, "no tienen por qué quitarlo ni les pueden sancionar".