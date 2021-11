Igea ve al Gobierno "incapaz de tomar medidas para todos"

Así ha respondido a los periodistas ante las preguntas sobre las medidas que se podrían tomar en la región por el repsunte de contagios instantes de inaugurar una jornada sobre 'Dinamización demográfica en Castilla y León'.

Igea ha recordado que se está planteando la utilización del llamado pasaporte Covid en los lugares cerrados pero que espera que sea el Interterritorial el que sea capaz de proporcionar una herramienta común para aplicar esta medida.

"No soy muy optimista a este respecto por lo que hemos visto a lo largo de la pandemia y porque el Gobierno ha sido incapaz de implementar medidas para todos", ha aseverado.

El vicepresidente de la Junta ha advertido que si la situación llega a un ritmo en el que se ponga en riesgo la situación hospitalaria tendrán que tomar medidas. Medidas que afectarán a los que "mayor riesgo corren voluntariamente" como son los no vacunados y que supondrán la restricción de su actividad. "No se trata de castigar a nadie, se trata de protegerles de la única manera que se dejan proteger", ha matizado.

Asimismo, ha acusado un movimiento negacionista con tintes políticos que intenta desmontar que la vacunación funciona, ante lo que ha recordado que no se pueden cuestionar las ciencias "más elementales".

"Estamos intentando promover la vacunación para intentar no tomar medidas restrictivas, pero si las tenemos que tomar, en principio tienen la intención de que las UCI no se llenen de gente que no ha querido vacunarse", ha insistido.

En otro orden de cosas, ha apuntado que aunque aún no se ha reunido con los hosteleros de la región, lo hará si la situación no mejora, porque aunque no tengan prisa "hay que tener claros los límites".