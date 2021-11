Catalá rebutja fer "política ficció" amb les llistes PP-Cs i veu normal que Mazón coincidisca en un acte amb Arrimadas

Així ha valorat les declaracions d'aquest dilluns de la seua homòloga en el grup 'taronja', Ruth Merino, de no tancar la porta a una confluència electoral i la possibilitat que la coincidència de Mazón i Arrimadas a Alacant servisca per a avançar en eixa línia.

Catalá, en roda de premsa després de la junta de portaveus en Les Corts, ha assegurat que és "d'allò més normal" que es vegen tots dos atés que tant en la Diputació com en l'Ajuntament hi ha un govern conjunt PP-Cs "i eixos pactes requereixen converses permanents".

Per tant, ha assegurat que no li donaria més importància i que és "fenomenal" que Mazón i Arrimadas tinguen coses en comú, a més de subratllar que "el president de la Diputació tinga l'elegància" d'assistir a aquest esmorzar informatiu. "Em pareix el més normal del món", ha insistit.

La també 'número dos' del PPCV ha afegit que va contactar aquest dilluns amb la síndica de Cs per a preguntar-li per les seues paraules, remarcant que la seua postura va ser "molt oberta" i que la data de les eleccions és "la gran incertesa" per la possibilitat d'un nou avançament.

El que està clar, al seu juí, és que fins llavors queda molt de temps per a "fer política ficció i plantejar un escenari que canvia tots els dies". Amb tot, ha reconegut que tots dos partits "coincideixen en moltes coses, en unes altres no", van presentar confluències en autonomies com Navarra i Euskadi i estan "acostumats a parlar".

"Tenim tots els escenaris i possibilitats obertes", ha resolt, per a ressaltar que la relació entre el PPCV i Cs és "molt bona i cordial" encara que l'objectiu del seu partit siga aglutinar a "tots els electors del centre dreta moderat".

CS "NO PENSA EN AIXÒ"

Per la seua banda, la síndica de Cs ha explicat que desconeix si Mazón i Arrimadas es reuniran i ho ha emmarcat en el plànol institucional, igual que quan la seua presidenta va a altres regions perquè "últimament viatja molt i es reuneix amb dirigents polítics". També ha fet notar que comparteixen governs a Alacant i aquestes visites "entren dins de la normalitat".

Merino, açò sí, no creu que parlen de llistes electorals perquè ha garantit que tant la direcció autonòmica com la nacional de Ciudadanos no estan pensant en això, ja que "no és el moment".