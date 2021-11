El presidente de la Diputación destaca el compromiso del obispo Amadeo Rodríguez con la provincia

Así lo ha puesto de relieve en el encuentro que ha mantenido con el obispo emérito y administrador apostólico de la Diócesis de Jaén, una vez presentada su renuncia al cumplir los 75 años, edad establecida en el Código de Derecho Canónico para retirarse. Será sustituido por Sebastián Chico, hasta ahora obispo auxiliar de Cartagena.

Reyes, igualmente, ha señalado "la complicidad" de Amadeo Rodríguez con este territorio. "Se ha empapado no sólo de aceite de oliva, sino de la cultura y de la sociedad jiennense y ha estado presente en los distintos municipios", ha manifestado.

Por su parte, el obispo emérito de la Diócesis de Jaén ha destacado la buena acogida que ha tenido por parte de la sociedad jiennense desde el inicio de su estancia en esta provincia. "Desde el primer día me he sentido muy a gusto aquí y muy bien acogido, por lo tanto, me hice enseguida jiennense y jaenero", ha dicho.

Asimismo, ha afirmado que durante su periodo al frente del Obispado jiennense, cargo para el que fue nombrado en abril de 2016, ha "intentado sentir la provincia. "Hacerla mía en sus éxitos, en sus progresos y riquezas y también en sus carencias y sus problemas", ha comentado Rodríguez.