Catalá rechaza hacer "política ficción" con las listas PP-Cs y ve normal que Mazón coincida en un acto con Arrimadas

Así ha valorado las declaraciones de este lunes de su homóloga en el grupo 'naranja', Ruth Merino, de no cerrar la puerta a una confluencia electoral y la posibilidad de que la coincidencia de Mazón y Arrimadas en Alicante sirva para avanzar en esa línea.

Catalá, en rueda de prensa tras la junta de portavoces en Les Corts, ha asegurado que es "de lo más normal" que se vean ambos dado que tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento hay un gobierno conjunto PP-Cs "y esos pactos requieren conversaciones permanentes".

Por tanto, ha asegurado que no le daría más importancia y que es "fenomenal" que Mazón y Arrimadas tengan cosas en común, además de subrayar que "el presidente de la Diputación tenga la elegancia" de asistir a este desayuno informativo. "Me parece lo más normal del mundo", ha insistido.

La también 'número dos' del PPCV ha añadido que contactó este lunes con la síndica de Cs para preguntarle por sus palabras, remarcando que su postura fue "muy abierta" y que la fecha de las elecciones es "la gran incertidumbre" por la posibilidad de un nuevo adelanto.

Lo que está claro, a su juicio, es que hasta entonces queda mucho tiempo para "hacer política ficción y plantear un escenario que cambia todos los días". Con todo, ha reconocido que ambos partidos "coinciden en muchas cosas, en otras no", presentaron confluencias en autonomías como Navarra y Euskadi y están "acostumbrados a hablar".

"Tenemos todos los escenarios y posibilidades abiertas", ha zanjado, para resaltar que la relación entre el PPCV y Cs es "muy buena y cordial" aunque el objetivo de su partido sea aglutinar a "todos los electores del centro derecha moderado".

CS "NO PIENSA EN ESO"

Por su parte, la síndica de Cs ha explicado que desconoce si Mazón y Arrimadas se reunirán y lo ha enmarcado en el plano institucional, al igual que cuando su presidenta va a otras regiones porque "últimamente viaja mucho y se reúne con dirigentes políticos". También ha hecho notar que comparten gobiernos en Alicante y estas visitas "entran dentro de la normalidad".

Merino, eso sí, no cree que hablen de listas electorales porque ha garantizado que tanto la dirección autonómica como la nacional de Ciudadanos no están pensando en eso, ya que "no es el momento".