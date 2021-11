El conflicto en el clan Pantoja no deja de crecer. Tras la entrevista de Kiko Rivera en Sábado Deluxe, los rumores acerca de la relación entre el DJ y su hermana, Isa Pantoja, no han dejado de sucederse. Además, la joven se habría reunido con su madre solo un día después de la aparición de Kiko en el plató de Telecinco.

El programa de Ana Rosa ha comentado el reencuentro entre Isabel Pantoja y su hija. Alessandro Lecquio, quien siempre se ha mostrado a favor de Isa, no ha dudado en volver a criticar la actitud de Kiko: "A quien tratan como a una hija de segunda no deja de comportarse como una hija de primera; mientras que el patanegra no para de renegar una y otra vez de su familia".

El aristócrata, además, ha declarado su indignación con respecto a la reunión de las dos mujeres: "Que sea noticia que una hija vaya a visitar a su madre es una pena". A esto, Marisa Martín Blázquez ha respondido que "en esta familia, sí es noticia". La colaboradora ha agregado que duda que madre e hija "hayan hablado acerca de la entrevista de Kiko" porque Isa se está centrando en "apoyar a su madre, que está pasando por un mal momento".

No obstante, Joaquín Prat, al frente del debate, ha interrumpido a su compañera: "¿Pero cómo no van a hablar? O sea, sale tu hermano a ponerte a parir en la tele y también a decir lo más grande de tu madre y no hablan del tema", a lo que Marisa ha contestado que cree que "no se comunican en ese sentido". Joaquín, por su parte, ha agregado: "Ni en ese ni en otro".

Sandra Aladro ha apoyado las palabras del presentador: "La semana pasada fue el cumpleaños de Isa y todo lo que recibió de su madre fue un whatsapp. Por tanto, ¿hay una buena comunicación madre-hija? Perdóname, pero no. A un hijo hay que llamarle igual que a un padre o una madre".