Igea pide incluir a todos los agentes en las subidas de cotizaciones y no ser "esclavo" de quien sujeta tu mayoría

Así lo ha hecho este martes en la localidad palentina de Carrión de los Condes antes de inaugurar la jornada 'Dinamización demográfica en Castilla y León' ante el acuerdo al que llegaron este lunes el Gobierno de España y los sindicatos sin tener en cuenta a los empresarios.

"Los que más presumen de diálogo ya llevan dos veces que toman medidas sin tener en cuenta a todos los agentes", ha subrayado Igea, mientras recordaba que precisamente se les ha criticado por todo lo contrario, por llegar a cuerdos con el Diálogo Social en la región.

Igea ha explicado que esta actitud no es buena en las circunstancias en las que se vive en la actualidad, con una inflación "muy importante", problemas de suministro, costes de energía y producción, una situación que hay que afrontar con acuerdos, como se hace en la Comunidad autónoma, ha reiterado.

"Dialogar duro no es no llegar a acuerdos, hay que tener claros los límites. Lo que es preocupante es que el Gobierno de Pedro Sánchez esté esclavo de quien sujeta su mayoría, que plantea algunas políticas económicas que van a generar mucha incertidumbre y que no han tenido éxito en el resto del mundo", ha censurado el político de la formación naranja.

El vicepresidente de la Junta ha indicado que no hay que hacer magia cuando las cosas se ponen mal, sino que hay que plantear "soluciones reales" que a veces no están dentro del argumentario que tienen los partidos que "sujetan al Gobierno", ha insistido, porque no se puede decir a los ciudadanos que "todo es posible".

"Si seguimos subiendo el salario, las cotizaciones, la energía, las empresas se ban a poner en una situación muy difícil", ha advertido, mientras afirmaba que son ellas las que dan trabajo y que si la situación económica se vuelve imposible "subirá el pan".

Francisco Igea ha destacado que "no hay peor política que tener a la gente en paro" y que desde el Gobierno de la región el objetivo es que la gente se pueda ganar la vida, no dar un subsidio.