Consum incrementa un 19% les seues donacions d'aliments en 2021

En deu anys, Consum ha donat 42 milions de quilos d'aliments per un valor de 105,7 milions d'euros que han ajudat 400.000 persones amb el seu Programa Profit, evitant, a més, l'emissió de 26.500 tones de CO2 a l'atmosfera, ja que el desaprofitament d'aliments, no només té un vessant social, sinó també, un fort impacte mediambiental.

Aquestes dades els ha presentat aquest dimarts el director de Relacions Externes de Consum, Javier Quiles, en la trobada DecirHaciendo 'Solidaridad y Desperdicio Alimentario' que ha organitzat la Cooperativa i que ha comptat amb la participació de la directora general de la Política Agrària Comuna de la Generalitat Valenciana, Maite Cháfer, i el director de Cáritas Diocesana de València, Ignacio Grande.

Cáritas València també va registrar en 2020 un increment del 26,3% de sol·licituds d'ajuda respecte a l'any anterior, conseqüència de la crisi de la Covid-19, any en el qual van ajudar vora 60.000 persones.

"La major vulnerabilitat a la Comunitat Valenciana són famílies amb fills, que representen el 76,9%, seguit de les persones que han perdut la seua ocupació o s'han vist afectades per un ERTO, que són el 59,4%, estrangers en situació irregular que representen el 54,6% i dones soles amb fills, que són el 42,4%", ha apuntat Ignacio Grande.

No obstant açò, malgrat de les dificultats de mobilitat i restriccions durant la pandèmia, el 78% dels voluntaris de Cáritas València es van mantindre actius durant l'any passat.

També els més de 1.400 voluntaris de les 350 ONGs amb les quals treballa Consum, fet que ha destacat Javier Quiles, "perquè sense ells, sense la seua tasca diària de recollida i repartiment d'aliments, el Programa Profit no podria existir". Només en 2020 les donacions d'aliments de Consum van beneficiar a 70.000 persones.

El director de Cáritas València, Ignacio Grande, ha manifestat la seua "preocupació" per la 'societat insegura', persones que han passat de la vulnerabilitat a l'exclusió per la pandèmia i ha apel·lat "a la necessitat de revincular-nos amb la societat i de caminar de forma conjunta entitats, Administració i societat per a poder seguir garantint els drets fonamentals de les persones, com l'alimentació, la vivenda i l'ocupació dignes".