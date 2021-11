El Botànic demana sumar-se al "crit" del 20N i PP i Cs es manifestaran però rebutgen els "incompliments" de Sánchez

"No podem deixar de cridar", ha reivindicat el síndic socialista en Les Corts, Manolo Mata, abans de la junta de síndics, cridant la resta de partits a convéncer els seus companys en "altres territoris que no ho veuen de la mateixa manera".

Mata, també 'número dos' del PSPV, ha confiat en el compromís que va llançar Sánchez aquest diumenge que la Comunitat comptarà amb recursos suficients fins que s'aprove el nou model de finançament. "Podrem viure com si estiguérem ben finançats, com aquests tres últims anys", ha asseverat.

De Compromís, Fran Ferri ha animat als valencians a eixir als carrers perquè "ja està bé de maltractaments per part del Govern" i ha recordat que porten molts anys donant-li "tocs d'atenció" per l'infrafinançament, encara que ha destacat que ara hi ha consciència en la resta d'Espanya de la situació de la Comunitat.

"Hem de mantindre viva la flama", ha encoratjat el síndic de la coalició, i ha demanat a la resta de partits que mantinguen la unitat d'acció i facen entendre a la ciutadania que "sense diners res va avant", a més de no oblidar el deute autonòmic vinculat a l'infrafinançament.

I com a portaveu d'UP, Pilar Lima ha instat la ministra d'Hisenda, la socialista Mª Jesús Montero, a complir amb el compromís de presentar abans de finalització d'any l'esborrany del nou model de finançament: "El 20N, la societat valenciana eixirà a exigir-ho".

També ha ressaltat un informe recent de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (FEDEA) que advoca per revisar la normativa sobre impostos cedits per a compensar l'infrafinançament, ja que veu "molt improbable" que la reforma arribe als Pressupostos de l'Estat de 2023.

EL PP DEMANA PRESSIONAR A MADRID

Entre l'oposició, Mª José Catalá ha promès una participació massiva del PP perquè l'infrafinançament és "un clam social davant el qual no tenen cabuda divisions", per la qual cosa ha exigit a la resta de partits que facen el mateix i el president de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), siga el primer a "alçar la veu d'una vegada" i no permeta que "els nacionalistes seguisquen imposant el full de ruta dels valencians".

La popular ha avançat que si la ministra no presenta abans de finalització de mes l''esquelet' del nou model demanarà reunir-se amb ella i amb la resta de síndics. "Les manifestacions estan bé, però hem de començar a fer pressió a Madrid", ha reivindicat, per a rebutjar les partides fictícies de 2.300 milions del pressupost de la Generalitat per l'infrafinançament "que no arribaran i suposaran retallades".

Ruth Merino (Ciutadans) ha coincidit que el Govern va haver de donar fa anys el "pas decisiu" de reformar el finançament, ja que creu que l'actual és injust i incompleix el principi d'igualtat entre espanyols, per la qual cosa ha garantit que el seu partit estarà el 20N reivindicant "tot el que hi ha darrere: una sanitat eficient, una educació de qualitat i un sistema de dependència que arribe a tots a temps".

Ha cridat així a participar en les marxes complint amb totes les prevencions per la pandèmia i a demostrar la unió de les forces polítiques, sindicals i empresarials "exigint el que és just". A partir d'ací ha insistit que Sánchez pose "damunt de la taula" el nou model, tot i que ha reconegut que és complicat i que hi ha molts interessos en joc.

Per contra, la síndica de Vox, Ana Vega ha confirmat que no participaran en cap manifestació, encara que reconeixen el "problema" del finançament, perquè creuen que tant el PP com el PSOE quan han governat no han volgut resoldre'l perquè els interessava per a mantindre suports d'altres partits. Així ha demanat la devolució de competències autonòmiques a l'Estat en lloc de "dilapidar els diners en 17 regnes de taifes".