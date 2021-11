L'EMT entrega a la Policia les imatges dels insults de dos joves a altres dos per la seua condició sexual

Els presumptes autors dels fets, de 17 i 18 anys, van ser detinguts per un delicte d'odi després que tornaren a increpar a les víctimes, que van haver de refugiar-se en una botiga d'un centre comercial, segons va informar la Policia.

El president de l'EMT i regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha defès l'actuació del conductor, que va funcionar el protocol antiacoso que existeix en l'entitat, i que s'ha col·laborat amb la Policia per a aclarir el succeït.

"L'EMT té un protocol quan hi ha agressions d'aquest tipus i va funcionar", ha afirmat Grezzi en ser preguntat per aquest tema en la roda de premsa de presentació de la campanya 'Jo viatge en bus amb tots i totes'. L'edil ha subratllat que aquest protocol "permet que es tallen de soca-rel eixes agressions que són intolerables" i ha defès que el conductor, després d'adonar-se del que succeïa, "va actuar de la millor manera possible".

Segons ha detallat, es tracta d'un bus articulat" i els fets es van produir "al fons". El conductor, en donar-se compte del que succeïa, tot i que no tenia "clar el que estava passant", "va parar l'autobús i va permetre que els joves que pareixien agredits isqueren primer i, després, els presumptes agressors".

Grezzi ha subratllat que es va aconseguir "separar a les persones" implicades en el succés, que "van eixir i es van poder anar". "A partir d'ací, s'ha informat i s'ha col·laborat amb la Policia", ha defès, i ha subratllat que l'empresa ha donat les imatges als investigadors.

"CONVIVÈNCIA EN ELS AUTOBUSOS"

El responsable municipal ha afegit que l'actuació del conductor i la de la companyia s'emmarquen en les accions que es duen a terme "dins de l'esperit de respecte de la convivència en els autobusos" de l'EMT. "Tenim un protocol antiassetjament en general i aquest és un cas d'assetjament clar. La qüestió fonamental és que ací tenim una agressió i ha funcionat perfectament" eixe protocol.

Grezzi ha defès que actuaran "sempre de la manera més efectiva possible per a parar" aquest tipus d'incidents, "denunciant i rebutjant accions com aquest que són intolerables en la nostra societat".