Detingut un home per intentar matar un altre després de discutir en la terrassa d'un bar de l'Alfàs del Pi (Alacant)

El presumpte autor dels fets, de 45 anys, va fugir al seu país després de l'agressió i va tornar a Espanya quan va pensar que ja hauria eludit l'acció policial, encara que va ser detingut en uns apartaments turístics de Benidorm.

Els fets van succeir en la vesprada del 21 de març, quan dos individus que es trobaven asseguts amb altres persones en dos terrasses de bars contigus en L'Albir, a l'Alfàs del Pi, van iniciar una discussió per un excés de consum d'alcohol, segons van afirmar els testimonis, que es va transformar en una baralla entre tots dos.

La baralla va ser de tal magnitud que van arribar a originar danys en un dels establiments, emprant el mobiliari del local com a arma llancívola. La telefonada dels testimonis va permetre que els agents i una ambulància arribaren a temps al lloc, on van localitzar un home de 50 anys amb una ferida sagnant en la zona de l'abdomen, concretament en el peritoneu.

Els agents van observar restes de sang en la zona per als vianants de sengles locals. A l'arribada dels guàrdies civils, l'autor de l'agressió havia fugit. Els investigadors van fer un exhaustiu estudi de l'escenari i van prendre mostres per al seu estudi i esclariment dels fets. Van trobar també un arma blanca, concretament un ganivet, presumptament utilitzat per l'autor per a ferir la víctima.

La víctima va ser traslladada en estat greu i intervinguda quirúrgicament d'urgència a l'Hospital Marina Baixa de la Vila Joiosa. Per "escassos centímetres", el ganivet no va afectar a cap òrgan vital.

A causa de la gravetat dels fets, l'equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil d'Altea va ser l'encarregada de la instrucció de les diligències, que va permetre la identificació i detenció del presumpte autor dels fets, encara que, al principi, les gestions de localització del fugitiu no van ser fructíferes, ja que va abandonar Espanya amb direcció al seu país d'origen en saber que estava sent buscat.

Passats uns mesos, creient que ja hauria eludit l'acció policial, el presumpte autor va tornar al país. El passat mes d'octubre, els investigadors el van localitzar en un apartament turístic en la Cala de Finestrat, de Benidorm, on va ser detingut per un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa. Tots dos, autor i víctima, posseïxen antecedents per fets similars. El detingut ha sigut posat a la disposició del Jutjat de Guàrdia de Benidorm, que ha decretat la llibertat amb càrrecs.