Hugo Silva reacciona a una crítica contradictoria que lo llama "subnormal medio mugriento" y guapo

La visita de Pepón Nieto el pasado domingo en La Roca está dando mucho que hablar, y es que opinó sin tapujos sobre Isabel Díaz Ayuso. Por ello, muchos son los que están criticando al actor, y otros muchos los que lo están defendiendo, entre ellos, Hugo Silva.

"Ayuso decía cosas muy peculiares y era una persona que me daba la sensación incluso de que estaba mal medicada, hacía cosas raras. Que no pasa nada, yo también he estado mal medicado, pero no he presidido la Comunidad de Madrid", criticó Pepón Nieto en su entrevista con Nuria Roca.

Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos, estalló en Twitter contra estas declaraciones: "Son una piara. No tienen límites. La única opción que nos dejan es jugar con sus reglas: ninguna".

Son una piara. No tienen límites. La única opción que nos dejan es jugar con sus reglas: ninguna. pic.twitter.com/lCG1rUtQwr — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) November 14, 2021

Hugo Silva, compañera de Nieto en Los hombres de Paco, salió en su defensa y respondió al periodista con un sencillo "Que te acuestes".

QUE TE ACUESTES — Hugo Silva (@rastacai) November 15, 2021

Por ello, otros usuarios empezaron a criticarle, y recibió un mensaje en particular que le llamó la atención y que hizo que lo compartiera por lo contradictorio que era: "A ver si nos aclaramos...".

"Hugo Silva, el típico subnormal medio mugriento de barba sucia y piños con sarro", insultó el tuitero haciendo referencia a su aspecto, pero, después, puso en valor eso mismo, su semblante. "De no ser por el físico estaría pidiendo limosna en un semáforo".

A ver si nos aclaramos…. pic.twitter.com/N43bkrlGwx — Hugo Silva (@rastacai) November 16, 2021

"El típico parásito sin talento aupado por los medios de la izquierda. Normal que el cine español esté como está", concluyó el tuit.