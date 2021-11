Les 1.250 farmàcies de València s'uneixen amb l'AECC per a finançar una nova línia d'investigació en càncer

El propòsit de la campanya és finançar una ajuda predoctoral en càncer perquè joves investigadors que es troben en aquesta fase puguen desenvolupar els seus projectes científics en centres de referència a la Comunitat Valenciana i així seguir avançat cap a noves vies per a abordar aquesta malaltia, segons han informat en un comunicat conjunt.

Les ajudes predoctorals -ara mateix 19- tenen una durada de tres anys, prorrogables fins a un any més, i una dotació total que pot sumar fins el 88.000 euros, 22.000 euros per any. "La investigació en càncer salva vides i no pot aturar-se. El nostre objectiu en 2030 és aconseguir en tots els tumors el 70 per cent de supervivència i, a dia de hui, estem molt lluny d'eixa xifra. En tumors amb supervivència baixa, com a pàncrees, esòfag o fetge, i en uns altres amb les supervivències estancades com a laringe, estómac o pulmó necessitaríem més investigació", ha indicat el doctor Antonio Llombart, vicepresident de l'AECC València.

L'acció compta amb el suport de les farmàcies distribuïdes per tota la província i estarà en actiu fins al 31 de desembre. "El MICOF i els seus col·legiats no només estan compromesos amb les associacions de pacients sinó també amb la investigació com una manera real d'aconseguir eradicar malalties greus com el càncer", ha explicat el president del MICOF, Jaime Giner.

"A més, les farmàcies són el punt ideal per a aquesta campanya, en tractar-se dels centres sanitaris més pròxims i accessibles a la ciutadania, inclosa aquella que es troba en zones més despoblades", ha apuntat el màxim representant dels farmacèutics valencians.

Llombart ha assenyalat que s'estableix una col·laboració "més estreta" entre el món de les farmàcies, de la medicina i la investigació i és un pas "molt important" en la col·laboració per a ajudar la investigació oncològica, que és la base de la lluita contra el càncer. En aquesta línia, ha animat als joves estudiants a investigar i formar-se en Oncologia, una especialitat amb centres "molt potents" a València.

ADORNS NADALENCS

A partir de hui, qualsevol persona pot realitzar un donatiu en les farmàcies valencianes i contribuir així a la investigació en càncer. A canvi d'aquesta aportació, rebrà un adorn per a decorar l'arbre de Nadal en forma d'estrela o de cor.

"Les ajudes a la investigació es financen, cada any, gràcies als dorsals solidaris del circuit de carreres i marxes Runcáncer. Fem una crida als valencians perquè enguany el Nadal arribe acompanyat d'esperança per a les persones amb càncer i els seus familiars, noves respostes a una malaltia que afectarà a un de cada dos homes i una cada de tres dones durant la seua vida", conclou el doctor Antonio Llombart.