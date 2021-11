Asociaciones advierten de la facilidad de acceso para menores a las apuestas y piden al Parlamento medidas

Los representantes de estas asociaciones han comparecido este martes en el Parlamento foral para presentar su 'Proyecto prevención ludopatía en jóvenes', financiado por Fundación Caja Navarra. Se trata de un trabajo que pusieron en marcha al constatar que entre 2013 y 2019 se multiplicó por más de dos la recaudación de apuestas deportivas en Navarra así como el número de locales de apuesta, según ha explicado Sergio García, de la asociación Aralar.

En el marco de este proyecto, en el año 2020 se elaboró un estudio sobre la situación del juego en Navarra. Entre las conclusiones, Blanca Martínez, de Antox, ha explicado que entre la población participante en el estudio "se percibe el juego de azar como un problema social" y los factores precursores para que la ciudadanía juegue radican en la accesibilidad y disponibilidad del juego, por ejemplo, por el números de casas de apuestas o la existencia de máquinas en locales de hostelería.

"Los menores de edad participan y lo dicen sin ningún tipo de pudor, explican abiertamente que juegan", ha señalado Blanca Martínez, que ha incidido además en que la modalidad presencial de juego está por encima de la modalidad online, porque "les resulta mucho más fácil". "Para el online tienen que contar con tarjeta de crédito y datos bancarios, y eso les resulta más complicado", ha indicado.

Además, Blanca Martínez ha explicado que el juego está considerado como "una alternativa de ocio, muy asociada al ocio, en muchos casos también por la accesibilidad, porque en algunos lugares los chicos comentaban que no había un espacio juvenil en el que estar y sin embargo tenían una casa de apuestas".

El estudio recoge que las motivaciones para jugar son "la diversión, la curiosidad, las emociones, y ganar dinero". Además, también apunta que las familias no hablan con sus hijos acerca de los juegos de azar, "no lo consideraban en muchos casos necesario y no sabían cómo hacerlo".

Según el estudio, en el que han participado más de 2.800 personas, el 85% no ha jugado nunca o lo ha hecho de manera esporádica, porcentaje que se eleva al 97% en el caso de las mujeres.

La edad media de inicio del juego está en 16,5 años, aunque es mayor en mujeres. "El juego por excelencia son las apuestas deportivas y hay mayor juego presencial que online. El 1,9% tiene indicadores de juego-problema. Detrás de este porcentaje hay personas y familias que están viviendo un gran drama social", ha indicado.

En el caso del 1,9% de los casos de juego-problema, "uno de cada cinco refieren antecedentes familiares" y se dan otros patrones como repetición de curso escolar, consumo de drogas o práctica deporte federado.

En este contexto, las tres entidades están lanzando varias iniciativas dentro de su proyecto de prevención. Así, Garikotiz Mendigutxia, de Proyecto Hombre, ha explicado que recientemente se puso en marca la campaña 'Apostar no es un deporte', con la que se han editado 1.000 carteles y 5.000 folletos que, a través del Instituto Navarro del Deporte, se difundirán entre federaciones y entidades deportivas.

Mendigutxia ha explicado que el objetivo del proyecto impulsado por las tres entidades es intervenir para "retrasar la edad de inicio de adolescentes y jóvenes en los juegos de azar" y plantean actuar en el ámbito deportivo, generar alternativas de ocio saludable y trabajar en prevención con las familias.

Además, Garikotiz Mendigutxia ha advertido de la importancia de dos factores: la accesibilidad al juego y la normalidad percibida. "En la medida que en un menor entiende que es lo normal, más posibilidades tendrá de implicarse. En este sentido son muy importantes las iniciativas que tengan que ver con el trabajo en estas variables", ha dicho.

Así, ha planteado al Parlamento que trabaje en distancias entre espacios de juego, el precio o las edades de inicio, y en otros ámbitos como la limitación de la publicidad. "Cualquiera de estas iniciativas son muy eficaces", ha asegurado.