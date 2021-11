El PPCV critica la "nul·la sensibilitat" d'Oltra en declarar deserta la licitació del Punt de Trobada de València

Mezquita, en un comunicat, ha assenyalat que Oltra "ha tornat a fallar a més de 250 menors i les seues famílies, als quals deixa a l'estacada" i ha assenyalat que el centre de València és l'únic amb una licitació que ha quedat deserta d'un lot de quatre.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que en quedar el procés desert, "s'impedeix així la reobertura i la tornada a la normalitat dels menors afectats". D'aquesta forma, adverteix que "si no hi ha una solució urgent, el pròxim 30 de novembre estarem de nou en la casella d'eixida, ja que acaba el contracte d'urgència vigent".

La portaveu d'Igualtat del GPP ha recordat que el Punt de Trobada Familiar de València funcionava des de 2001 i va tancar les seues portes el passat 30 de juny, en un procés en el qual a més s'ha tirat al carrer a 14 professionals que prestaven servei.

"S'ha obligat els menors i a les seues famílies, que ja tenien establides les seues rutines, a desplaçar-se fins a Paterna, a un centre en el qual a més les àrees no estan separades i els progenitors poden trobar-se amb les seues ex-parelles, una cosa que hauria d'evitar-se en aquest tipus de centres per motius obvis". "És un drama social al que Oltra no para atenció", ha indicat la diputada.

Així, Mezquita ha recordat que fa només una setmana Oltra assenyalava en Les Corts que el trasllat "era provisional i que estava en marxa la nova licitació. La vicepresidenta no escolta als qui més la necessiten i s'oblida del benestar dels menors", ha afegit.

"És una mostra total de sensibilitat zero i nul·la empatia per part d'Oltra", ha indicat Mezquita. La portaveu d'Igualtat ha exigit a Oltra "una solució immediata per a posar fi a aquest problema i que no calga tornar a la casella d'eixida".