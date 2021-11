Han pasado cinco años desde que Cristina y Cristian se conocieron en First dates. Ahí surgió la chispa que encendería la llama de su amor y, poco después, decidieron pasar por el altar. Ahora, la pareja surgida del programa de televisión celebra su quinto aniversario de boda.

Según indica el propio programa, ellos son la primera pareja que se casó y la segunda que tuvo descendencia. Tan solo dos años después de conocerse, llegó a sus vidas el pequeño Romeo, que hoy tiene tres años.

Su historia enamoró a los fans del formato. Y eso que no empezó con buen pie, porque a Cristina no le gustaban los hombres con barba. Pero, recuerda en NIUS, "nada más empezar a hablar con él, me quité el prejuicio de la barba, me engatusó".

Sin embargo, con Cristian sí acertaron de pleno. "Yo pedí una chica alta, delgada, rubia y de piernas largas. Cuando la vi entrar con esa faldita, esas piernas, esos taconazos, me volví loco, la verdad", recuerda.

Ahora, cinco años después, la pareja está de nuevo de celebración, ya que aquel 12 de noviembre de 2016 (en homenaje al día que se conocieron, siete meses antes, el 12 de abril de ese año), en Málaga, sellaron con una boda por todo lo alto -con invitados del programa incluidos- su preciosa historia de amor que actualmente sigue cumpliendo más y más capítulos.

En la actualidad viven en Murcia, a donde se han mudado después de la pandemia para empezar una nueva vida. "Tenemos también familia y amigos aquí, y estamos más tranquilos. Acabamos de comprar una casita, estamos de reforma con mucha ilusión", cuentan.