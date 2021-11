La divertida relación entre Juanma Castaño y su madre, Teresa: "Cenizo no eres, pero mediocre..."

Este lunes, la gala de MasterChef Celebrity 6 estuvo marcada por la visita de unas personas muy especiales para los concursantes: sus familiares. La hija de Verónica Forqué, la sobrina de Miki Nadal o Paco León, hijo de Carmina Barrios, fueron algunos de los invitados.

Pero una de las que más llamó la atención fue Teresa, la madre de Juanma Castaño. Y es que su relación con el comentarista deportivo era más que cercana, y así lo demostraron en el programa.

"No solo me dio la vida, sino que es la persona que casi pierde la vida por tenerme a mí", contó el locutor de radio, pues cuando dio a luz estuvo un mes en coma.

"No solo me dio la vida sino que es la persona que casi pierde la vida por tenerme a mí" @juanmacastano https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/hlcVQgLXyx — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

"Nadie confiaba en mí. Y siguen sin confiar en mí", comentó apenado el aspirante. Y parece que tenía razón, pues cuando entró Teresa a plató en todo momento negó que lo viera preparado para cocinar. "Bueno, mamá, ¿a qué has venido aquí?", le preguntó su hijo.

"Se lo estaba diciendo a Luisma", enorme la madre de Juanma por favor JAJAJA #MCCelebrity pic.twitter.com/3emqcNQS9B — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

Después, Adriana, sobrina de Miki, confesó que confían que ganará él. En ese momento, Juanma Castaño se sintió celoso de la relación que tenían. "¿Ves? ¿Ves la diferencia? Todos dicen que va a ganar el suyo, tú no", criticó el locutor a su madre. "Pero hay que ser realistas", rebatió ella.

"Es una persona muy retorcida. Cenizo, mediocre...", empezaron a describir los jueces. "¡Mamá, cenizo y mediocre me están llamando!", se quejó Castaño a Teresa. "No, cenizo no, hijo, no", empezó a decir ella mientras le acariciaba la cara.

- "Mamá cenizo y mediocre me están llamando"

- "No, no... Cenizo no hijo"#MCCelebrity pic.twitter.com/S67eGSWwAl — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

"¿Y mediocre?", le preguntó él en varias ocasiones. "Cenizo no, cenizo no...", continuó comentando la madre. "¿¡Y mediocre!?", le preguntó Juanma enérgicamente para recibir el apoyo de su madre. "¡Bueno, bueno!", contestó ella, demostrando que con ese adjetivo no estaba tan en desacuerdo.

Pero estos rifirrafes no hacen sino demostrar la confianza y buena relación que tienen, pero cuando Pepe sacó el tema de la nueva pareja de Juanma, Helena Condis, Teresa aseguró celosa que ella aún no la conocía.

La cara de la madre esperando a que le cuente TODO sobre su nueva pareja JAJAJAJAJA #MCCelebrity pic.twitter.com/ZPCdII4T9h — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

Mientras esperaban a presentar el plató, el aspirante intentó darle algunas indicaciones a su madre para que, cuando estuvieran frente a los jueces, lo alabara, como no había hecho hasta ahora. Pero no fue así, pues presentaron su receta como hasta ahora, con la relación que los caracteriza.

Soy TAN fan de que la madre de Juanma y Vero se hayan hecho íntimas JAJAJAJA #MCCelebrity pic.twitter.com/eQyO9b4UcF — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

Y finalmente, Teresa se marchó acompañada por Verónica Forqué, pero su presencia en plató fue más que fructífera para su hijo. La buena relación de Juanma Castaño con su madre, rifirrafes aparte, se plasmó en el plato presentado, pues el comentarista deportivo ganó la prueba.