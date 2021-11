AMP.- Dues dones ateses per inhalació de fum en un incendi en un pis d'Alfàs del Pi (Alacant)

Fins al lloc de l'incendi, registrat al carrer Joaquín Rodrigo, s'han desplaçat tres dotacions de bombers i un vehicle del Consorci Provincial, amb dos unitats de SVB, l'equip mèdic de les quals ha assistit a les dos dones per inhalació de fum i hipertensió, respectivament.

Les dues afectades han sigut traslladades en les ambulàncies de suport vital bàsic a l'hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa. El foc s'ha originat de matinada, sobre les 00.40 hores, per causes que no han sigut precisades, en una primera planta d'un edifici de tres altures.

Una de les afectades va eixir al balcó a demanar ajuda quan es va adonar que les flames passaven de la vivenda on es va originar a una altra contigua, segons han precisat fonts del Consorci. La primera vivenda ha quedat totalment calcinada i també part de l'altra.