Rescaten un ciclista de 70 anys accidentat a la senda de Las Termópilas de Requena

Un ciclista de 70 anys ha sigut rescatat aquest cap de setmana després d'haver-se precipitat per un pendent d'uns sis metres d'altura quan circulava per la senda coneguda com Las Termópilas de Requena segons han informat fonts municipals.