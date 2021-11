Adele revela cómo se reconcilió con su padre, que la abandonó, un mes antes de que muriera

En la reciente entrevista con Oprah Winfrey que no solo sirvió a Adele para sincerarse sobre temas que tanto interesan a sus seguidores como son su divorcio su separación de Simon Konecki o la ilusión que ha puesto en su nueva relación, con el agente deportivo Rich Paul, también tuvo tiempo de hablar de temas que no le resultan nada fáciles, como es el nombre de Mark Evans. Es decir, su padre.

La cantante de 33 años le ha confesado a la famosa presentadora que poco antes de que falleciera la primavera pasada a causa de un cáncer de intestino pudieron por fin reencontrarse y reconciliarse, aunque fuera mínimamente, para que ese hombre que tanto daño les hizo tanto a su madre como a ella, que apenas tenía tres años cuando las abandonó debido a su alcoholismo, pudiese irse en paz de este mundo.

Adele ha revelado que antes del mes de mayo, cuando falleció Evans, viajó hasta Cardiff, en Gales, donde vivía, para hablar y despedirse. "La absoluta falta de presencia y apoyo de mi padre...", comienza diciendo la artista, que reconoce que fue esta ausencia por la que sufrió tanto.

"Sin embargo, finalmente entendí que fue el alcohol... el que me quitó a mi padre", le ha afirmado a Oprah, añadiendo que precisamente ese trauma luego le ha afectado en sus relaciones sentimentales: "Creo que jamás me he involucrado por completo en ninguna de mis relaciones. Siempre tuve este miedo desde muy joven de que me fueran a abandonar de todos modos, así que pensaba 'si al final me voy a ir yo' o '¿para qué voy a invertir tiempo en esto?'".

Hay que recordar lo mal que se tomó Adele precisamente unas palabras parecidas de su progenitor poco después de que ella lanzase su disco 21 y en las que Mark explicaba que varias de las estrepitosas relaciones amorosas de su hija y gracias a las cuales escribía sus temas se debían a que él la abandonó debido a su enfermedad.

"Yo bebía unos dos litros de vodka y entre siete y ocho cervezas cada día. Y fue así durante unos tres años, solo Dios sabe cómo logré sobrevivir. Lo más amable que pude hacer por Adele fue asegurarme de que nunca me viera en ese estado", llegó a comentar en su momento el galés, que se fue del hogar familiar sin intención de regresar y dejando a Penny Adkins, masajista y madre de la artista, a su suerte cuando solo contaba con 20 años.

En los últimos años, en los que Mark se ha arrepentido públicamente y ha admitido ser un "padre de mierda" cuando su hija más lo necesitaba, Adele ya se estaba planteando verle y reconciliarse. Y quizá también haya tenido que ver su nueva pareja, dado que Rich Paul también vivió algo similar de joven: una madre drogadicta que hizo que solo se criase con su padre hasta que este falleció en 1999.