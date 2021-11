CCOO convoca vaga el dia 22 contra les "retallades" i "pèrdua de drets" en la neteja d'edificis de Castelló

CCOO ha convocat una vaga el 22 de novembre contra les "retallades" i la "pèrdua de drets" en el sector de la neteja d'edificis i locals de Castelló, que aglutina a unes 8.000 persones treballadores. El sindicat rebutja la proposta econòmica de les patornals, que -segons ha indicat- passa per una "pèrdua salarial i de drets".

CCOO ha explicat que les patronals ASPEL i APYMELIC proposen "retallades" i propostes econòmiques "que precaritzaran molt més a aquest sector, malgrat ser un treball essencial per a la societat, conformat majoritàriament per dones, que han estat des de l'inici de la pandèmia en primera línia d'exposició". "La vaga es durà a terme si les associacions empresarials no atenen a les justes reivindicacions que mereix el personal", ha afegit.

Segons ha denunciat el sindicat, les treballadores i els treballadors porten 2 anys sense pujada salarial. "Proposen 0 per cent per als anys 2020-2021 i que, a partir de l'any 2022, s'establirà un salari anual de 13.510 euros -que és el salari mínim legal que han de complir totes les empreses, per la qual cosa no suposa increment algun-".

La proposta econòmica de la patronal -ha afegit- és aconseguir un conveni col·lectiu per a 5 anys, amb l'eliminació del plus de transport i el plus d'antiguitat. "Açò suposaria en equivalència a la total pèrdua econòmica de la seua proposta amb 5 anys sense pujada salarial i amb pèrdua de drets", ha dit.

Per a l'any 2023, -ha apuntat CCOO- les patronals proposen un salari anual de 14.000 euros, però només amb la proposta de la pèrdua de l'antiguitat. "El personal no tindria una pujada real durant la vigència del conveni que proposen les patronals, és més, perdria diners", ha apuntat.

SMI

El sindicat ha recordat que actualment el Salari Mínim Interprofessional (SMI) estableix una retribució mínima per als convenis col·lectius de 13.510 euros/any, amb jornada completa. "En aquest conveni col·lectiu s'estableix una retribució en la categoria de netejadora/o, majoritària en el sector, de 12.670,70 euros/any -incloent el plus de transport-, "molt per sota del SMI que legalment les empreses han de contemplar i aplicar, tenint en compte a més que la gran majoria de contractes del sector són de jornada parcial".

Per a CCOO de l'Hàbitat PV no és acceptable la proposta de la patronal sabent que els nivells d'inflació actuals són superiors al 5% per a enguany. "Les treballadores i els treballadors del sector de neteja de Castelló perceben les retribucions més baixes respecte a les quals perceben en les províncies d'Alacant i València", ha aclarit.

Segons el sindicat, aquesta vaga afectarà a molts servicis com a hospitals i centres de salut, col·legis, instituts, universitats, dependències públiques, oficines, sectors industrials, entre uns altres. "Les persones treballadores del sector demanen comprensió i suport a les seues reivindicacions per a millorar la seua situació laboral", ha dit.

CCOO ha recordat que els dies 22 i 23 de novembre estan previstes les concentracions del sector de la neteja. El dia 22 a partir de les 11.00, en la Plaza María Agustina; i el dia 23, a la mateixa hora, en la Plaça de Las Aulas.