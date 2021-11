L'alumna Elena Torres, premi a la millor ponència en el Congrés Nacional d'Estudiants de Medicina

Torres, que té 22 anys i és de Ciudad Real, va presentar en la trobada una revisió sistemàtica sobre la recurrència d'hèrnia lumbar. En la seua intervenció, realitza una comparació entre les diferents tècniques per a operar l'hèrnia lumbar amb l'objectiu de determinar quina és més idònia perquè es produïsca una menor recurrència d'aquesta patologia.

A més, en el seu estudi, Torres busca comprovar si factors associats a la mateixa, com el tabac, l'edat o el sexe del pacient, tenen relació directa amb aquesta recurrència.

En el que té a veure amb la cirurgia, la futura metgessa conclou que es tracta de procediments "molt recents" i que no existeix "informació suficient" per a arribar a conclusions sòlides. Respecte de les comorbiditats, alguns factors resulten clarament influents, i amb uns altres no es donen totes les "evidències necessàries" que permeten afirmar-se en cap conclusió.

Torres, guanyadora en concret del premi a la millor ponència oral votada pel públic, relata que li agradaria encaminar el seu futur professional cap a la cirurgia o la traumatologia; encara que subratlla que està "molt interessada" a investigar i publicar perquè la seua intenció en finalitzar la carrera és anar-se'n "a l'estranger" per a especialitzar-se.

Així, assenyala que en països com el Regne Unit o Suècia "li donen molta importància a la investigació que haja realitzat la persona que opta a un lloc de treball en un hospital" i destacada que, al contrari de l'inici de la seua carrera, ara li agrada "molt" la investigació.