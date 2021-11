El foc es va originar de matinada, sobre les 00.40 hores, per causes que no han sigut precisades, han informat des del '112 Comunitat Valenciana'.

Fins al lloc de l'incendi s'han desplaçat tres dotacions de bombers de la Diputació d'Alacant i un vehicle. A més, el CICU ha traslladat a dos SVB per a assistir a les dos dones afectades pel fum. Posteriorment han sigut traslladades a l'hospital.