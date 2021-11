Es costumbre ver a Kiko Rivera sentado en un plató de televisión para charlar sobre las últimas novedades de su familia, de algún reality o de alguno de los compañeros que están con él en los pasillos de Mediaset. O bien a la defensiva o bien beligerante. Lo que no es tan común es verlo relajado, tranquilo, tanto haciendo bromas como poniéndose serio, a la manera de lo que ha ocurrido en su aparición en el programa Nadie al volante al hablar del consumo de drogas.

El hijo de Isabel Pantoja ha acudido al espacio del canal #0, de Movistar+, presentado por Patricia Conde y allí, tal y como estaba anunciado desde hace unos días, comentó entre bromas tanto el nuevo libro de la expareja de su hermana, Omar Montes ("Yo tampoco leería un libro mío") como contó una anécdota que tuvo con el rey emérito, Juan Carlos I.

En un momento dado, después de asegurar que hubo una época en la que a él le pagaban, literalmente, "por beber", tocó una ronda de preguntas rápidas, una batería de cuestiones en la que primaba sobre todo la sinceridad, algo de lo que el sevillano va sobrado, como demostró nada más comenzar y ser interrogado por sus salidas nocturnas ahora, con 37 años, casado con Irene Rosales y tres hijos en el mundo.

Kiko Rivera reapareció de nuevo en el 'Deluxe', donde abordó el asunto de sus adicciones. En la entrevista estuvo presente Sofía Cristo, apoyo importante para el Dj en este tema, ya que ella misma reconoció hace meses que las drogas habían estado muy presentes en su vida, con algún episodio crítico. Así, Sofía da una serie de consejos para que Kiko afronte con fortaleza esta situación. A pesar de todo, ha confesado que su relación con el hijo de Isabel pantoja es practicamente nula en la actualidad, aunque si hay buen rollo. Sofía Cristo da consejos a Kiko Rivera para que afronte con fortaleza su actual situación. (EP)

"Yo ahora salgo poco. A mí, al principio de salir, a los 18 años, me pagaban por beber. Eso era la hostia", ha rememorado Kiko Rivera, que se ha explayado un poco más sobre esto: "Me contrataban en las discotecas para que me fotografiase con la gente que viniera a verme y ellos me invitaban a todo. Yo me ponía harto de beber. Sigo bebiendo porque eso no hay que dejarlo, pero ahora solo de vez en cuando y una copita. No tanto como cuando tenía 20 años".

Ese estilo de vida para pasar la noche, en ocasiones, lleva a muchos a que lidien con las drogas, pregunta que le hizo Esteban Navarro ("¿Qué droga era tu favorita?") y que Kiko lidió con naturalidad, pues no es algo que le fuera ajeno y ya ha hablado en más ocasiones de aquella bajada a los infiernos que era gastarse muchísimo dinero en sustancias ilegales y las sesiones de terapia a las que ha asistido.

"A mí me gustaban todas. Yo quería la combi completa: chocha, culo y teta", ha confesado Kiko Rivera, que ya en alguna que otra ocasión ha hablado de momentos que de verdad tiene grabados porque vio que si seguía así se moría, como al ver un documental sobre el fallecido músico Avicii, tal y como confesó en la revista Semana.